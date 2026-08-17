Ο οίκος R&I αναβαθμίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές» (BBB positive) προχώρησε ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I). Η κίνηση αυτή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα θετική εν μέσω των διεθνών συνθηκών, αποτυπώνει τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, την πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Ο οίκος R&I εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, σημειώνοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η αναβάθμιση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας σειράς θετικών εξελίξεων στα οικονομικά της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση και οι παράγοντες που την οδήγησαν

Ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται και οι οποίες ενισχύουν τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, ένα στοιχείο κλειδί για τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, ο R&I υπογράμμισε την περαιτέρω μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης, γεγονός που βελτιώνει την συνολική δημοσιονομική εικόνα. Ο οίκος θεωρεί ότι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται, εν μέρει επειδή η αύξηση των κρατικών δαπανών αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, λόγω των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Σημαντική είναι και η βελτίωση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού τομέα, ένα σημείο που ο R&I ανέδειξε εμφατικά. Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια εξέλιξη που έχει ενισχύσει τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Η πρόοδος αυτή στο θέμα της επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω ενός κυβερνητικού συστήματος εγγυήσεων, αναφέρεται από τον οίκο ως ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Προοπτικές για περαιτέρω αναβάθμιση και ο ορίζοντας του 2027

Ο R&I αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από την επιβεβαίωση ότι η νέα κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει μετά τις επερχόμενες εκλογές, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθεροποίηση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του R&I, οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2027. Η συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας θεωρούνται κρίσιμες για την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής θέσης της χώρας.

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας: προβλέψεις για το 2025

Σύμφωνα με τον οίκο R&I, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,1% το 2025, μια σημαντική επίδοση που υπογραμμίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται κυρίως σε τρεις βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία ενισχύεται από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δεύτερον, στις ισχυρές τουριστικές εισροές που αποτελούν παραδοσιακά έναν κινητήριο μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Τρίτον, στην ενίσχυση των επενδύσεων, τόσο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και μέσω των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Προκλήσεις και στρατηγική για το 2026 και μετά

Για το 2026, ο οίκος εκτιμά ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Ωστόσο, προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερος σε σχέση με το 2025. Αυτή η μετρίαση αποδίδεται σε παράγοντες όπως ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Παρά τις πιέσεις αυτές, ο R&I αναμένει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει έναν ισχυρό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, κοντά στο 2%. Από το 2027 και μετά, εκτιμά ότι η οικονομική μεγέθυνση θα διατηρηθεί στο εύρος του 1%. Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει την οικονομική εξάρτηση της χώρας από τον τουρισμό, εστιάζοντας στην προσέλκυση και ανάπτυξη νέων επενδύσεων στη βιομηχανία, με στόχο τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης.

Πηγή: Newsit