Ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Σίφνο, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert, καθώς και ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206, το οποίο συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Τα θύματα της τραγωδίας

Οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert. Το ζευγάρι, που ζούσε στο Λονδίνο, ήταν νεόνυμφοι και βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει από τη Σίφνο. Ο Alex Cromie ήταν στέλεχος της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο, κατέχοντας τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα των υπηρεσιών για τον ιδιωτικό πλούτο (private wealth solutions).

Μαζί τους σκοτώθηκε και ο 53χρονος πιλότος, Γιώργος Ράικος. Ο πιλότος ήταν πατέρας τριών παιδιών και απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία, καθώς στο παρελθόν είχε πετάξει και στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook. Το ιδιωτικό ελικόπτερο, τύπου Bell 206, είχε νοικιαστεί από το Μαρκόπουλο και απογειώθηκε με προορισμό τη Σίφνο, όπου συνετρίβη περίπου 50 μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο.

Η έρευνα των αρχών

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαλευκανθούν τα αίτια της πτώσης. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων.

Τη συλλογή των στοιχείων διενεργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται διοικητικά. Ο διοικητής του Τμήματος έχει ήδη μεταβεί στη Σίφνο, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής του ελικοπτέρου. Στο πλαίσιο της έρευνας, η Ελληνική Αστυνομία ορίζει πραγματογνώμονες, ενώ την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Καθώς δεν βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων στην Ελλάδα, στη διαδικασία αναμένεται να υπάρξει συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία.

Ταυτοποίηση και ιατροδικαστική εξέταση

Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό, η επίσημη ταυτοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί μέσω DNA. Έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου αρχικά να γίνει έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς. Παράλληλα, οι αρχές θα συγκεντρώσουν όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει και θα ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες.

Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου που εξετάζονται από τις αρχές. Είτε να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, είτε να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο, όπως ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας.

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης, σχολιάζοντας βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Η ανακοίνωση της Blackstone

Η εταιρεία Blackstone, στην οποία εργαζόταν ο Alexander Cromie, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το τραγικό δυστύχημα. Εκπρόσωποι της εταιρείας δήλωσαν: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους».

Η ανακοίνωση της Blackstone πρόσθεσε: «Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους».

Πηγή: Topontiki