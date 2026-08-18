Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ελικοπτέρου Bell 206 στη Σίφνο, σε ένα τραγικό δυστύχημα που συγκλονίζει. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, οι οποίοι είχαν επιλέξει το νησί για τον μήνα του μέλιτος, καθώς και ο Έλληνας πιλότος του ελικοπτέρου. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρεβες για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.

Οι ταυτότητες των θυμάτων

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ο 53χρονος πιλότος Γιώργος Ράικος και οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου. Ο Γιώργος Ράικος ήταν πατέρας τριών παιδιών και απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, με μεγάλη εμπειρία, έχοντας στο παρελθόν πετάξει και στρατιωτικά ελικόπτερα τύπου Chinook.

Οι δύο επιβάτες ήταν ο 31χρονος Alexander Cromie και η 30χρονη σύζυγός του Marie Ebert, καταγωγής Βρετανίας. Το ζευγάρι ζούσε στο Λονδίνο και βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος, έχοντας παντρευτεί πρόσφατα. Ο Alex Cromie κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου στον τομέα private wealth solutions της εταιρείας Blackstone στο Λονδίνο.

Οι έρευνες των αρχών

Οι έρευνες για τη διαλεύκανση των αιτιών της πτώσης του ελικοπτέρου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Για τον λόγο αυτό, μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα, καθώς και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων κάνει ο Αστυνομικός Σταθμός Σίφνου, υπό την εποπτεία του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται διοικητικά. Ο διοικητής του Τμήματος έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τη Νάξο για τη φύλαξη του σημείου συντριβής.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ. ορίζει πραγματογνώμονες, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Οι τρεις σοροί εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, καθώς αμέσως μετά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκδηλώθηκε φωτιά. Για τον λόγο αυτό, η ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω DNA, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή και στους τρεις νεκρούς. Καθώς δεν βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων στην Ελλάδα, αναμένεται συνεργασία και με την αρμόδια πρεσβεία. Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα αναλαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).

Οι ερευνητές θα συγκεντρώσουν όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει, όπως βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, και θα ληφθούν καταθέσεις. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες για τυχόν αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Πιθανά αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δύο είναι τα πιθανά αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου που εξετάζονται από τις αρχές. Είτε να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην πίσω άτρακτο του ελικοπτέρου, δηλαδή μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του, είτε να συνέβη κάτι ξαφνικό στον πιλότο, όπως ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή. Το ελικόπτερο είχε νοικιαστεί από το Μαρκόπουλο και απογειώθηκε με προορισμό τη Σίφνο, όπου συνετρίβη περίπου 50 μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο του νησιού.

Ο Παντελής Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, σχολίασε την απότομη περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο, λίγο πριν τη συντριβή. Εξήγησε ότι αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, υποδεικνύοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα. Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου.

Η ανακοίνωση της Blackstone

Η εταιρεία Blackstone, στην οποία εργαζόταν ο Alexander Cromie, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για το τραγικό γεγονός. «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι «ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στην Blackstone, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους τους ανθρώπους».

Πηγή: Topontiki