Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς σε ηλικία 89 ετών

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, μία από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες των ελληνικών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Ο διακεκριμένος κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός άφησε πίσω του ένα πλούσιο έργο και μία σημαντική πορεία. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ριτσώνα.

Η καταγωγή και οι ακαδημαϊκές του βάσεις

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937, προερχόμενος από μία οικογένεια με βαθιές νομικές και πολιτικές ρίζες. Ήταν εγγονός του καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, συνεχίζοντας έτσι μία παράδοση στον νομικό χώρο. Ο πατέρας του, Άγγελος Τσουκαλάς, διακρίθηκε επίσης ως δικηγόρος και πολιτικός.

Ο Άγγελος Τσουκαλάς υπηρέτησε ως βουλευτής Αθηνών με το Κόμμα Φιλελευθέρων, διετέλεσε δήμαρχος Αθηναίων με τη στήριξη της ΕΔΑ και ανέλαβε υπουργός Δικαιοσύνης κατά την περίοδο 1970-1973, εν μέσω της δικτατορίας. Αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο διαμόρφωσε ένα περιβάλλον έντονης πνευματικής και πολιτικής δραστηριότητας για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Οι σπουδές και η ερευνητική του πορεία

Οι βασικές σπουδές του Κωνσταντίνου Τσουκαλά ολοκληρώθηκαν στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις γνώσεις του με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία. Αυτές τις σπουδές τις πραγματοποίησε σε διεθνή πανεπιστήμια κύρους, όπως της Χαϊδελβέργης, του Μονάχου, του Παρισιού και του Γέιλ.

Η ακαδημαϊκή του εξειδίκευση επισφραγίστηκε το 1974, όταν αναγορεύτηκε διδάκτορας Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Πριν την ακαδημαϊκή του καριέρα, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς εργάστηκε ως δικηγόρος στην Αθήνα από το 1961 έως το 1968. Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών, από το 1963 έως το 1967, και στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS) το 1968, συμβάλλοντας στην προώθηση της κοινωνιολογικής έρευνας.

Η λαμπρή ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία

Η ακαδημαϊκή πορεία του Κωνσταντίνου Τσουκαλά υπήρξε ιδιαίτερα λαμπρή και με διεθνή αναγνώριση. Από το 1968 έως το 1985, διετέλεσε τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Στη συνέχεια, από το 1985 και εξής, ανέλαβε τη θέση του τακτικού καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκτός από τις διδακτικές του αρμοδιότητες, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς άσκησε και σημαντικά διοικητικά καθήκοντα στον ακαδημαϊκό χώρο. Υπήρξε επιστημονικός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) από το 1981 έως το 1989. Αργότερα, από το 1993 έως το 1996, διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΕ. Η προσφορά του επεκτάθηκε και στην Ένωση Ελλήνων Κοινωνιολόγων, της οποίας υπήρξε πρόεδρος. Ήταν επίσης μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η διεθνής του αναγνώριση ενισχύθηκε από τη θητεία του ως επισκέπτη καθηγητή σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ (όπως το Princeton και η Νέα Υόρκη) και του Μεξικού (Πόλη του Μεξικού), καθώς και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνεχή παρουσία του σε σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ευρώπης και της Αμερικής σφράγισε την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης.

Θεσμικές και πολιτικές ευθύνες

Πέρα από την ακαδημαϊκή του πορεία, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ανέλαβε και καίριες θεσμικές και πολιτιστικές ευθύνες. Ηγήθηκε της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη, κατά την περίοδο 1994-1996. Επίσης, υπήρξε πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού.

Στον χώρο του πολιτισμού, διετέλεσε πρόεδρος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), μέλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας και μέλος του ερευνητικού συμβουλίου του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάνης. Η ενεργή του συμμετοχή δεν περιορίστηκε στον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό τομέα, καθώς είχε και πολιτική δράση. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ήταν επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής.

Πηγή: Enikos