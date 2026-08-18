Οι έρευνες της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Σαλαμίνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για τα αίτια των καταστροφών. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Περιστέρια φαίνεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης κατοίκου της περιοχής, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ηλικιωμένων. Παράλληλα, για το πύρινο μέτωπο στα Σελίνια, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εξετάζουν μια αξιόπιστη μαρτυρία που κάνει λόγο για εμπρησμό.

Τα αίτια της φωτιάς στα Περιστέρια

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν πολύωρες αυτοψίες στην περιοχή των Περιστερίων, εντοπίζοντας το σημείο έναρξης της φωτιάς στην οδό Ανδρομάχης. Από εκείνο το σημείο, περίπου 150 μέτρα μακριά, βρέθηκαν απανθρακωμένοι οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη λαίλαπα.

Η φωτιά, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, φέρεται να ξεκίνησε από αμέλεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας που διαμένει σε ένα από τα δύο σπίτια που υπάρχουν στην περιοχή της Ανδρομάχης. Η γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η φλόγα επεκτάθηκε με ταχύτητα στη δασική έκταση, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Έρευνα στο σπίτι της ηλικιωμένης και στοιχεία για εμπρησμό στα Σελίνια

Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ερευνών, προχώρησαν σε έλεγχο στο σπίτι της συγκεκριμένης ηλικιωμένης. Από το σπίτι της παραλήφθηκαν αναπτήρες και καρβουνάκια, τα οποία θα εξεταστούν περαιτέρω από τις αρχές. Επιπλέον, συλλέχθηκαν και τμήματα καλωδίων για ανάλυση.

Σχετικά με το δεύτερο πύρινο μέτωπο, αυτό που έπληξε την περιοχή των Σελινίων, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν στη διάθεσή τους μια μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή θεωρείται αξιόπιστη και κάνει λόγο για εμπρησμό, γεγονός που ερευνάται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτοψίες στα καμένα σπίτια και καταγραφή ζημιών

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν αυτοψίες στα κατεστραμμένα σπίτια της Σαλαμίνας. Οι αυτοψίες αυτές είναι κρίσιμες για να προχωρήσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων.

Οι βεβαιώσεις αυτές θα επιτρέψουν στους πληγέντες κατοίκους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Τα μέλη των κλιμακίων καταγράφουν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν και τραβούν φωτογραφίες στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου.

Ολοσχερής καταστροφή καφετέριας και περιβαλλοντικό πλήγμα

Η αρχή των ελέγχων από τα ειδικά κλιμάκια έγινε με μια καφετέρια που επλήγη σοβαρά από τη φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς. Το κατάστημα βρισκόταν επί της Λεωφόρου Περιστερίων, σε σημείο όπου η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα, δείχνοντας την έκταση της καταστροφής.

Η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, μία από τις ιδιοκτήτριες της καφετέριας, εξέφρασε την έντονη φόρτισή της. Ευχαρίστησε την πυροσβεστική υπηρεσία που κατάφερε να διασώσει το σπίτι της οικογένειάς της, το οποίο βρισκόταν ακριβώς δίπλα στο κατεστραμμένο κατάστημα. Ωστόσο, στάθηκε κυρίως στη μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που συνέβη, καθώς το δάσος και οι αναμνήσεις της έχουν πλέον γίνει στάχτη.

Πηγή: Newsit