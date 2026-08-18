Νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές: Τι ισχύει για Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια

Το υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει σημαντικές αλλαγές για τις σχολικές εκδρομές, οι οποίες θα εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2026-2027. Το νέο ενιαίο πλαίσιο, που θεσπίζεται με δύο αποφάσεις της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, περιλαμβάνει τουλάχιστον έξι εκπαιδευτικές μετακινήσεις ετησίως για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, διευκολύνσεις για τα Ειδικά Σχολεία, συνεργασία μεταξύ σχολείων για τη μείωση του κόστους και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus.

Στόχος της νέας πολιτικής

Κεντρική φιλοσοφία του νέου πλαισίου είναι η προώθηση της μάθησης πέρα από τις σχολικές αίθουσες. Οι εκδρομές και οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις θα συνδέονται άμεσα με τα Προγράμματα Σπουδών και θα στοχεύουν σε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Αυτό θα επιτρέπει στους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από βιωματικές εμπειρίες και επαφή με τον κόσμο γύρω τους.

Το νέο πλαίσιο ενσωματώνει αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας, ενισχύοντας τις δικλίδες προστασίας για τους μαθητές και παρέχοντας σαφείς διαδικασίες για τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τις εκδρομές.

Εκδρομές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ο ελάχιστος αριθμός εκδρομών ορίζεται σε έξι ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Αυτό ενισχύει τη βιωματική διάσταση της εκπαίδευσης. Η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Θέλουμε ένα σχολείο ανοιχτό στη ζωή, στην κοινωνία και στον κόσμο. Ένα σχολείο στο οποίο η γνώση δεν μένει μόνο μέσα στην τάξη, αλλά συνδέεται με την εμπειρία, τον πολιτισμό, την επιστήμη, το περιβάλλον και την ενεργό συμμετοχή. Περισσότερες δυνατότητες, όμως, σημαίνουν και μεγαλύτερη ευθύνη. Γι’ αυτό με το νέο πλαίσιο ενισχύουμε και αυστηροποιούμε τις δικλίδες ασφάλειας στις εκπαιδευτικές μετακινήσεις.»

Επιπλέον, οι σχολικές μονάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αυξάνουν τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ασφάλεια των μαθητών.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικές δράσεις και κοινωνική ευθύνη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκδρομές θα συνδέονται με δράσεις ενεργού πολίτη, όπως η παροχή βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις και η προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κοινωνικά ωφέλιμες δράσεις, συνδυάζοντας τη γνώση με την κοινωνική ευθύνη.

Διευκολύνσεις για τα Ειδικά Σχολεία

Για τα Ειδικά Σχολεία, το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση εκδρομής μειώνεται από το 70% στο 50%. Αυτή η αλλαγή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πρακτικών δυσκολιών που μπορεί να περιορίζουν τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δράσεις.

Ενίσχυση της ασφάλειας και προστασίας

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας κατά τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Οι διαδικασίες είναι πιο σαφείς, προσφέροντας μεγαλύτερη προστασία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν την ευθύνη τους σε ένα πιο ξεκάθαρο και ασφαλές περιβάλλον.

Οδηγοί λεωφορείων και ασφάλεια

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις σχετικά με τους οδηγούς λεωφορείων και το προσωπικό των τουριστικών γραφείων που συνοδεύουν τους μαθητές, διασφαλίζοντας την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.