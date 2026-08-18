Από νωρίς το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια της Σαλαμίνας, μετά το φονικό πέρασμα της πύρινης λαίλαπας από την περιοχή Περιστέρια. Ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τις εργασίες τους, με στόχο την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις εξονυχιστικές έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι αυτοψίες και η στήριξη των πληγέντων

Συγκεκριμένα, τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες τους στα καμένα σπίτια, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις. Αυτές οι βεβαιώσεις θα επιτρέψουν στους πληγέντες κατοίκους να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων, προσφέροντας άμεση στήριξη στις οικογένειες που επλήγησαν.

Η αρχή των ελέγχων έγινε σε μία καφετέρια που επλήγη και καταστράφηκε ολοσχερώς, επί της Λεωφόρου Περιστερίων, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα. Τα μέλη του κλιμακίου τράβηξαν φωτογραφίες των καταστροφών και κατέγραψαν αναλυτικά τις ζημιές στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου.

Η τραγωδία και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η πύρινη λαίλαπα είχε τραγικό απολογισμό, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Περιστέρια, ενώ 10 άτομα τραυματίστηκαν. Συγκεκριμένα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε παρακείμενο ρέμα κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, οι καταστροφές σε δασικές εκτάσεις είναι εκτεταμένες. Η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, μία από τις ιδιοκτήτριες του καταστήματος που καταστράφηκε, εξέφρασε τη θλίψη της για την περιβαλλοντική καταστροφή. Ευχαρίστησε την Πυροσβεστική για τη διάσωση του σπιτιού της οικογένειάς της, αλλά τόνισε: «Βλέπαμε ένα πανέμορφο δάσος εδώ από πίσω που απλώνεται και παίζαμε από παιδάκια, όπως και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά τώρα δυστυχώς αυτό το δάσος δεν υπάρχει».

Η δεύτερη περιοχή του νησιού που επλήγη, τα Σελήνια, γλίτωσε τα χειρότερα από την καταστροφική πυρκαγιά.

Οι έρευνες της ΔΑΕΕ στο «σημείο μηδέν»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/8), στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους σε κάθε πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Οι έρευνες της ΔΑΕΕ επικεντρώνονται στο λεγόμενο «σημείο μηδέν» της πυρκαγιάς στα Περιστέρια, σε περιοχή κοντά στο ρέμα της οδού Ανδρομάχης. Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο, συλλέγοντας στοιχεία από το έδαφος και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εξέταση μαρτυριών και πιθανά σενάρια

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα έχουν οι καταθέσεις κατοίκων και αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Παράλληλα, εξετάζεται βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τα σημεία. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Αναλυτικά, εξετάστηκε το ενδεχόμενο η φωτιά στα Περιστέρια να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Για τον λόγο αυτό, τμήματα του δικτύου αφαιρέθηκαν και θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον σε ένα δεύτερο ενδεχόμενο, σύμφωνα με το οποίο η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από μπαλκόνι κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε γυμνή φλόγα, η οποία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, οδήγησε στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς στη χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια στο πευκοδάσος. Στο πλαίσιο αυτό, οι ερευνητές σκαρφαλώνουν σε στύλους ηλεκτροδότησης, εξετάζουν καλώδια και αφαιρούν τμήματα αυτών προκειμένου να μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση.

Πηγή: Newsbeast