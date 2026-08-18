Τι ψάχνουν οι Αρχές για την πτώση του μοιραίου ελικοπτέρου στη Σίφνο: 30 και 31 ετών το ζευγάρι των Βρετανών

Η πτώση του ελικοπτέρου Augusta Bell-206, που σημειώθηκε γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Εξάμπελα της Σίφνου, έχει κινητοποιήσει τις Αρχές. Η ΕΛ.ΑΣ. και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Σύρου. Το πρωί της Τρίτης, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της πτώσης.

Στην αρχική φάση, η Εισαγγελία διέταξε να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή στις τρεις σορούς, ενώ θα γίνει και αναγνώριση μέσω αντιπαραβολής DNA, καθώς οι σοροί είναι απανθρακωμένες. Επειδή το ζευγάρι των θυμάτων, ηλικίας 31 και 30 ετών, είναι Βρετανοί και δεν έχουν συγγενείς στην Ελλάδα, θα ενημερωθεί και η πρεσβεία της Αγγλίας για τη διαδικασία.

Ενημέρωση για τον πιλότο και τις έρευνες

Όσον αφορά τον 53χρονο πιλότο, οι οικείοι του έχουν ήδη ενημερωθεί για την τραγική του απώλεια. Στον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου έχουν σπεύσει ενισχύσεις από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων, με πληροφορίες να αναφέρουν την παρουσία δύο στελεχών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα συμμετάσχει στις προανακριτικές έρευνες.

Το πόρισμα θα συνταχθεί από τους πραγματογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και θα παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ., με τη δικογραφία να αποστέλλεται στην Εισαγγελία Σύρου.

Μαρτυρίες και πιθανές αιτίες του δυστυχήματος

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν το ελικόπτερο να στροβιλίζεται και να πέφτει στο έδαφος, με τη σύγκρουση να προκαλεί φωτιά και τους τρεις επιβαίνοντες να χάνουν τη ζωή τους. Αυτές οι μαρτυρίες θα καταγραφούν επίσημα και θα προστεθούν στο βιντεοληπτικό υλικό που θα ενταχθεί στη δικογραφία.

Προς το παρόν, τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα. Δεν αποκλείεται το ανθρώπινο λάθος, κάποιο μηχανολογικό ή πτητικό πρόβλημα, ή ακόμη και το ενδεχόμενο ο πιλότος να έχασε τις αισθήσεις του, χάνοντας έτσι τον έλεγχο του ελικοπτέρου.