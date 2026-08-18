Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, σε ένα τραγικό περιστατικό που συγκλονίζει το νησί. Το μοιραίο δυστύχημα συνέβη δίπλα από το ελικοδρόμιο της Σίφνου, στην περιοχή Θόλος. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.

Το χρονικό της τραγωδίας και η άμεση επέμβαση

Η πτώση του ελικοπτέρου σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από κατοικίες στις οποίες υπήρχε κόσμος, γεγονός που υπογραμμίζει τον κίνδυνο που διέτρεξαν οι κάτοικοι της περιοχής. Επιπλέον, το σημείο της συντριβής βρισκόταν μόλις 50 μέτρα από τον χώρο προσγείωσης του ελικοδρομίου, καθώς και δίπλα στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στο ΕΡΤnews ο Αντώνης Ζαμπέλης, κάτοικος του νησιού.

Ο συναγερμός για το δυστύχημα σήμανε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 6 και 17 λεπτά το απόγευμα. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, με δύο πυροσβέστες και ένα όχημα να φτάνουν γρήγορα στο σημείο της τραγωδίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη με τις φλόγες, δρώντας αποφασιστικά για να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της στον κοντινό οικισμό, αποφεύγοντας έτσι περαιτέρω καταστροφές.

Μαρτυρίες για «παράξενο θόρυβο»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πριν από την πτώση, ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος από το ελικόπτερο. Ο αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΕΡΤnews ότι «ο έλικας έκανε παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο». Οι κάτοικοι, οι οποίοι συχνά έβλεπαν ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκεκριμένο ελικοδρόμιο, περιέγραψαν τον θόρυβο ως διαφορετικό από το συνηθισμένο, υποδηλώνοντας πιθανή μηχανική βλάβη στον αέρα.

Ο αντιδήμαρχος Σίφνου σημείωσε επίσης ότι οι αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο, ο οποίος διέφερε από αυτόν που συνήθως ακούγεται κατά την προσέγγιση ελικοπτέρων στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αυτό το στοιχείο οδηγεί τις αρχές στην εξέταση του ενδεχομένου μηχανικής βλάβης ως αιτία της συντριβής.

Βίντεο-ντοκουμέντο από την πτώση

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο, το οποίο εξασφάλισε το ΕΡΤnews, καταγράφει τη μοιραία πορεία του ελικοπτέρου πριν από την πτώση. Από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται το ελικόπτερο να διαγράφει καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο της Σίφνου. Αυτή η οπτική μαρτυρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τις αρχές που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του ελικοπτέρου στην κάμερα, ο φακός «συλλαμβάνει» την έκρηξη που προκλήθηκε από τη συντριβή του. Αμέσως μετά την έκρηξη, καταγράφεται και ο πυκνός καπνός που αναδύθηκε από το σημείο της πτώσης, επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα του συμβάντος.

Οι έρευνες και οι πιθανές αιτίες

Όταν οι καπνοί άρχισαν να υποχωρούν, οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες, δύο άνδρες και μία γυναίκα, νεκρούς. Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τόσο της μηχανικής βλάβης όσο και του ανθρώπινου λάθους. Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες κατά την ώρα του δυστυχήματος ήταν πολύ καλές, με σχεδόν άπνοια να επικρατεί στην περιοχή, γεγονός που αποκλείει την κακοκαιρία ως παράγοντα της τραγωδίας.

Πηγή: News.gr