Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των αδειούχων, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν σημαντική αύξηση στην κίνηση, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, η Δευτέρα 17 Αυγούστου αποδείχθηκε μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες για τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με περισσότερους από 90.000 επιβάτες να μετακινούνται.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι 43.764 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής, ενώ οι αφίξεις έφτασαν τις 48.790. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιστροφές έχουν αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις, γεγονός που δείχνει ότι η κορύφωση της θερινής εξόδου έχει περάσει.

Ισορροπία στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου η ισορροπία μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Στο Λαύριο, για παράδειγμα, αναχώρησαν 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή μόλις 56 περισσότεροι από όσους έφυγαν. Αυτή η εικόνα καταδεικνύει ότι η επιστροφή των εκδρομέων έχει ξεκινήσει, αν και το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Προβλέψεις για την κίνηση στα λιμάνια

Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα επιβαρυμένα το επόμενο διάστημα, καθώς η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αττική.