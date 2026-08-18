Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα αίτια της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε τρία άτομα.

Τα θύματα της συντριβής είναι ο 55χρονος χειριστής Γιώργος Ράικος, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, οι Alexander Cromie και Marie Ebert, οι οποίοι είχαν ναυλώσει το ελικόπτερο για το γαμήλιο ταξίδι τους.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο φαίνεται να έχασε τον έλεγχο λίγα μέτρα πριν από την προσγείωσή του. Η πρόσκρουση προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, με το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες.

Το βίντεο και οι μαρτυρίες

Οι Αρχές εξετάζουν προσεκτικά το βίντεο ντοκουμέντο που έχει στα χέρια τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά, να περιστρέφεται και να χάνει ύψος μέχρι την τελική πτώση του, πολύ κοντά στο σημείο της προσγείωσης.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύνθεση της πτήσης και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα. Η πτήση είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Μαρκόπουλου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για προσγείωση. Ωστόσο, ακολούθησε σιγή ασυρμάτου για μερικά δευτερόλεπτα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο, γεγονός που εξετάζεται καθώς μπορεί να προσφέρει στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του ελικοπτέρου πριν από την πτώση.

Μηχανική βλάβη ή ανθρώπινος παράγοντας;

Ένα από τα κύρια ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή σε ανθρώπινο λάθος. Αν και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, η τελική απάντηση θα προκύψει από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Όλα τα στοιχεία θα εξεταστούν προσεκτικά για τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημαντική παράμετρος είναι και οι καιρικές συνθήκες κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, οι καιρικές συνθήκες στη Σίφνο ήταν καλές, χωρίς ισχυρούς ανέμους.

Ο έμπειρος χειριστής

Ο Γιώργος Ράικος περιγράφεται ως έμπειρος χειριστής με χιλιάδες ώρες πτήσης. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και, μετά την αποστρατεία του, συνέχισε την καριέρα του ως επαγγελματίας χειριστής ελικοπτέρων.

Οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από την τελευταία επικοινωνία του με το Κέντρο Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά σε προβλήματα ή δυσλειτουργίες του ελικοπτέρου.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας και να αποσαφηνίσει τι συνέβη στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.