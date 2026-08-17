Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίφνο, όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Θόλος. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ατόμων, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Εντοπισμός νεκρών και οι πρώτες πληροφορίες

Οι μακάβριες πληροφορίες για το δυστύχημα επιβεβαιώθηκαν λίγο μετά την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εντοπίστηκαν τρεις νεκροί, οι οποίοι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα του ελικοπτέρου. Αρχικά, υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για έξι νεκρούς, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν από τις επίσημες αρχές.

Οι άνδρες της πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, εντόπισαν τουλάχιστον τρεις απανθρακωμένες σορούς. Οι νεκροί φέρονται να είναι μία γυναίκα και δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν στο μοιραίο ελικόπτερο.

Το χρονικό της συντριβής και η φωτιά

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 17 Αυγούστου 2026, λίγο μετά τις 18:00. Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 18:17. Το ιδιωτικό ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης.

Η συντριβή σημειώθηκε σε κοντινή απόσταση από το ελικοδρόμιο του νησιού, στην περιοχή Θόλος. Το σημείο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο βρίσκεται ανάμεσα σε διάσπαρτα σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Αμέσως μετά την πρόσκρουση στο έδαφος, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.

Επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης

Με την ενημέρωση για το δυστύχημα, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρχικά, δύο πυροσβέστες με ένα όχημα έσπευσαν στο σημείο της πτώσης, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να συνδράμουν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του συμβάντος. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχε εκδηλωθεί στο ελικόπτερο.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των δυνάμεων που βρίσκονταν ήδη στην περιοχή, μεταβαίνει στη Σίφνο ομάδα διάσωσης από τη Σύρο. Η ομάδα αυτή χρησιμοποιεί ένα ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στις επιχειρήσεις και να παράσχει περαιτέρω βοήθεια.

Οι επιβαίνοντες και οι αρχικές αναφορές

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα φέρονται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, να είναι αλλοδαποί τουρίστες. Οι επιβαίνοντες του ιδιωτικού ελικοπτέρου έκαναν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Κατά τον εντοπισμό τους, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στα συντρίμμια του φλεγόμενου ελικοπτέρου.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τις αρχικές αναφορές των πυροσβεστικών δυνάμεων που έφτασαν πρώτες στον τόπο της τραγωδίας. Η ταυτότητα των θυμάτων και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: News.gr