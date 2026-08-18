Την περασμένη Κυριακή, ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συγκλόνισε την περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Μία 27χρονη γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο σύντροφό της, μέσα στο διαμέρισμά τους. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων της.

Η κινητοποίηση των αρχών μετά τις καταγγελίες

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας το βράδυ της περασμένης Κυριακής, έπειτα από κλήση που δέχτηκε το 100. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένοικοι της πολυκατοικίας που διαμένει το ζευγάρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης άκουσαν έντονες φωνές και μεγάλη φασαρία από το διαμέρισμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν την Αστυνομία για πιθανό ξυλοδαρμό.

Άμεσα, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο του περιστατικού. Κατά την είσοδό τους στο διαμέρισμα, εντόπισαν τον 29χρονο άνδρα και την 27χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλακεί στο σοβαρό επεισόδιο.

Εμφανή τραύματα και αρνήσεις

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, η 27χρονη έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Οι αστυνομικοί παρατήρησαν συγκεκριμένα ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και τον λαιμό, ένα μαυρισμένο μάτι, καθώς και τραύμα στο μέτωπο. Τα τραύματα αυτά ήταν ορατά και οδήγησαν στην περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.

Ο 29χρονος σύντροφος, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι είχε μία λεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε και αρνήθηκε τις πράξεις του ξυλοδαρμού, παρά τα εμφανή σημάδια βίας στο σώμα της γυναίκας.

Σύλληψη και μεταφορά σε νοσοκομείο

Μετά την διαπίστωση των τραυμάτων της 27χρονης και τους ισχυρισμούς του 29χρονου, ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου από τους αστυνομικούς. Το ζευγάρι παρελήφθη από περιπολικό και μεταφέρθηκε αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για περαιτέρω ενέργειες.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, η 27χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εκεί υποβλήθηκε σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα χτυπήματα που έφερε στο σώμα και το πρόσωπό της.

Η στάση του θύματος και η αυτεπάγγελτη δίωξη

Παρά την παρουσία των αστυνομικών και τα εμφανή τραύματα, η 27χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του 29χρονου συντρόφου της. Στην κατάθεσή της, μάλιστα, δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν αναλυτικά για τις διαθέσιμες επιλογές προστασίας που προβλέπονται σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Μεταξύ άλλων, της γνωστοποίησαν τη δυνατότητα φιλοξενίας σε ασφαλή δομή για κακοποιημένες γυναίκες, καθώς και την εγκατάσταση της εφαρμογής Panic Button στο κινητό της τηλέφωνο. Ωστόσο, η γυναίκα φέρεται να αρνήθηκε τις συγκεκριμένες επιλογές και, μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής της εξέτασης στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, επέστρεψε στην κατοικία της. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δεν εξαρτάται από την υποβολή μήνυσης από το θύμα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 29χρονου και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες αρχές, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της νομικής διαδικασίας.

Διερεύνηση ιστορικού και συνθηκών

Σημειώνεται πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο συλληφθείς απασχολεί τις Αρχές για παρόμοια κακοποιητική συμπεριφορά. Το ιστορικό του 29χρονου για ανάλογα περιστατικά ή καταγγελίες σε βάρος του θα διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή έρευνα για την υπόθεση. Πλέον, αναμένεται να εξεταστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, οι ισχυρισμοί του 29χρονου, καθώς και το εάν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογα περιστατικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διερεύνηση του ιστορικού της σχέσης του ζευγαριού και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: Newsit