Η τραγωδία στη Σίφνο κλιμακώνεται, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πτώση ελικοπτέρου το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), κοντά στην Ιερά Μονή Βρύσης. Η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Ναδάλη, επιβεβαίωσε το θλιβερό γεγονός αναφέροντας την απώλεια του πιλότου και των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι νεκροί περιλαμβάνουν τον Έλληνα πιλότο του ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206 Jet Ranger, καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι.

Το ελικόπτερο της εταιρείας Belavia συνετρίβη λίγα μέτρα πριν από την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που πραγματοποιούνταν σχεδόν καθημερινά.

Συνθήκες πτώσης και μαρτυρίες

Όπως αναφέρει το MEGA, ο χειριστής του ελικοπτέρου ήταν Έλληνας, απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού, και είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη πτήση από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο. Το ζευγάρι φέρεται να είχε μισθώσει το ελικόπτερο για να ταξιδέψει από την Αττική στη Σίφνο για τις διακοπές του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία σορός βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο της πτώσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο επιβάτης ήταν εν ζωή λίγο μετά τη συντριβή και προσπάθησε να διασωθεί.

Το ελικόπτερο, ελληνικού νηολογίου, απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο λίγο μετά τις 18:00 και κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης, τυλίγοντας στις φλόγες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αμέσως μετά τη συντριβή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να υποδεικνύουν πιθανή ανάφλεξη καυσίμου στον αέρα, όπως επιβεβαιώνουν μαρτυρίες κατοίκων.

Μαρτυρίες κατοίκων και άμεσες ενέργειες

Ο Μανώλης Φουτουλάκης, αντιδήμαρχος του νησιού, ανέφερε στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ότι σύμφωνα με μαρτυρίες, το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη στον αέρα και έκανε έναν παράξενο θόρυβο λίγο πριν την πτώση. Άλλοι μάρτυρες είδαν καπνό να βγαίνει από το ελικόπτερο κατά την προσέγγισή του στο ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τον κ. Φουτουλάκη, οι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν σχεδόν ακαριαία, ενώ το ελικόπτερο καταστράφηκε πλήρως. «Η τραγωδία συνέβη σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την πίστα του ελικοδρομίου», δήλωσε.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΣΚΑΪ ότι το ελικόπτερο άρχισε να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα πριν πέσει, προκαλώντας φωτιά. Άλλοι μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο και είδαν καπνό.

Αντιμετώπιση της κατάστασης

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 18:17 το απόγευμα της 17ης Αυγούστου 2026. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ομάδα διάσωσης από τη Σύρο έφτασε με ταχύπλοο σκάφος RAFNAR.

Ο γιατρός που έσπευσε στο σημείο σοκαρίστηκε από την κατάσταση των θυμάτων, καθώς η εικόνα παρέπεμπε σε περισσότερους από τρεις νεκρούς. Το ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στην περιοχή Θόλος της Σίφνου, προκαλώντας αμέσως πυρκαγιά.