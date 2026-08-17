Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε περίπου στις 18:15, προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέβαλε στον περιορισμό του μετώπου και στην μερική τιθάσευση της φωτιάς.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση κινητοποίηση

Η δασική πυρκαγιά στην Πάστρα της Κεφαλονιάς εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, περίπου στις 18:15, σε μια περιοχή με δασική έκταση. Το ξέσπασμα της φωτιάς οδήγησε σε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της εξάπλωσής της.

Στο σημείο κλήθηκαν να επιχειρήσουν ισχυρές δυνάμεις, τόσο από το έδαφος όσο και από τον αέρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο. Η ταχύτητα της ανταπόκρισης θεωρήθηκε κρίσιμη για την αποτροπή μεγαλύτερων συνεπειών.

Επίγειες δυνάμεις στην Πάστρα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 26 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της κατάσβεσης στο έδαφος. Οι επίγειες δυνάμεις περιλάμβαναν τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, οι οποίες ανήκουν στην 16η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συνέδραμαν στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της φωτιάς. Επιπλέον, υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης παρείχαν υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή νερού.

Συνδρομή από αέρος

Η προσπάθεια κατάσβεσης ενισχύθηκε σημαντικά και από αέρος, με την κινητοποίηση εναέριων μέσων. Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση, συμβάλλοντας στον περιορισμό της εξάπλωσης και στην ψύξη των καυτών σημείων.

Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό των επίγειων και εναέριων δυνάμεων, το μέτωπο της πυρκαγιάς περιορίστηκε σημαντικά. Ως αποτέλεσμα, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, αποτρέποντας την περαιτέρω ανεξέλεγκτη επέκτασή της στην περιοχή της Πάστρας.

Παρόλο που η κατάσταση έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Ο σκοπός της παραμονής τους είναι η αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς και η πλήρης και οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής.

Καμία αναφορά για ζημιές ή αίτια

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές αναφορές για ζημιές σε κατοικίες ή άλλες υποδομές στην περιοχή της Πάστρας. Επίσης, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ατόμων λόγω της πυρκαγιάς, κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο στην όλη επιχείρηση.

Ωστόσο, το αίτιο εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν το ξέσπασμα της φωτιάς αναμένεται να διεξαχθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.

Πηγή: News.gr