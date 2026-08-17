Θεσσαλονίκη: Ξυλοφόρτωσαν 60χρονο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς – Πέντε συλλήψεις

Στη σύλληψη πέντε ανδρών, ηλικίας από 27 έως 42 ετών, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Κυριακής (16/8/2026) στην περιοχή του Φοίνικα, στη Θεσσαλονίκη. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από ένα διπλό επεισόδιο, κατά το οποίο οι άνδρες φέρονται να ξυλοφόρτωσαν έναν 60χρονο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που κλήθηκαν στο σημείο. Από την επίθεση των δραστών τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ σημειώθηκαν και μικρές υλικές ζημιές σε υπηρεσιακό όχημα.

Το αρχικό επεισόδιο με τον 60χρονο

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, όταν οι πέντε άνδρες, που αναγνωρίστηκαν ως Ρομά, φέρονται να προκαλούσαν διατάραξη κοινής ησυχίας στην περιοχή του Φοίνικα. Ένας 60χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι Ιρανός, διαμαρτυρήθηκε για τη φασαρία που προκαλούσαν. Ως απάντηση στη διαμαρτυρία του, οι πέντε δράστες φέρονται να του επιτέθηκαν, ασκώντας του σωματική βία.

Η επίθεση στον 60χρονο άνδρα οδήγησε σε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία έσπευσε άμεσα στο σημείο για να διερευνήσει το περιστατικό και να αποκαταστήσει την τάξη.

Η άφιξη της αστυνομίας και η επίθεση

Έπειτα από την καταγγελία για διατάραξη κοινής ησυχίας και το προηγηθέν επεισόδιο, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας μετέβησαν στον Φοίνικα. Στο σημείο εντόπισαν τους πέντε άνδρες, οι οποίοι, μόλις αντίκρισαν τους αστυνομικούς, άρχισαν να τους εξυβρίζουν και να τους απειλούν.

Οι δράστες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των αστυνομικών αρχών. Αντιθέτως, κινήθηκαν επιθετικά εναντίον τους, ασκώντας σωματική βία. Στη συνέχεια, επιχείρησαν να διαφύγουν από το σημείο, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Παρά την αντίσταση και την προσπάθεια διαφυγής των δραστών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Συνολικά, συνελήφθησαν πέντε άνδρες, ηλικίας από 27 έως 42 ετών. Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, ένας 40χρονος από τους συλληφθέντες φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να βοήθησε ακόμη ένα άτομο να απομακρυνθεί από το σημείο και να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια, σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωση φυλακισμένου και διατάραξη κοινής ησυχίας.

Οι συνέπειες του επεισοδίου και τα κατασχεθέντα

Από την επίθεση των δραστών τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος χρειάστηκε να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε ένα υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας, το οποίο υπέστη φθορές κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και της προσπάθειας ακινητοποίησης των υπόπτων.

Στο σημείο του περιστατικού, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση διαφόρων αντικειμένων. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης, τα οποία σχετίζονται με την υπόθεση.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις τους και να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Η δικαστική διαδικασία θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και τις κυρώσεις που θα επιβληθούν, εφόσον κριθούν ένοχοι.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki