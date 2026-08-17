Το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο στην ιστορία: Η τραγική μοίρα της Μπρίτζετ Ντρίσκολ

Μια ημέρα σαν σήμερα, στις 17 Αυγούστου του 1896, γράφτηκε μια τραγική σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, καθώς μια 44χρονη γυναίκα, η Μπρίτζετ Ντρίσκολ, έγινε το πρώτο θύμα θανατηφόρου τροχαίου δυστυχήματος από αυτοκίνητο. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Κρίσταλ Πάλας στη Μεγάλη Βρετανία, σε μια εποχή όπου το αυτοκίνητο αποτελούσε ακόμα μια παράξενη και θορυβώδη μηχανή, μακριά από ένα καθημερινό μέσο μετακίνησης. Η άτυχη γυναίκα, μαζί με την κόρη της και μια φίλη της, προσπάθησε να διασχίσει έναν δρόμο, χωρίς να γνωρίζει ότι το όνομά της θα συνδεόταν για πάντα με την εξέλιξη της αυτοκίνησης.

Το τραγικό συμβάν στο Κρίσταλ Πάλας

Το απόγευμα της 17ης Αυγούστου 1896, η Μπρίτζετ Ντρίσκολ, 44 ετών και καταγόμενη από τη Μεγάλη Βρετανία, βρισκόταν στην περιοχή του Κρίσταλ Πάλας. Μαζί της ήταν η 16χρονη κόρη της, Μέι, και μια φίλη της, η Ελίζαμπετ Μέρφι. Οι τρεις γυναίκες επιχείρησαν να διασχίσουν έναν δρόμο, σε μια στιγμή που καμία τους δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το όνομα της Ντρίσκολ θα συνδεόταν τραγικά με την ιστορία του αυτοκινήτου.

Υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες σχετικά με το πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Μία από τις πιθανότερες εκδοχές αναφέρει ότι η Μπρίτζετ Ντρίσκολ στεκόταν στο πεζοδρόμιο, έτοιμη να περάσει απέναντι, κρατώντας μια ομπρέλα για τον ήλιο. Αυτή η ομπρέλα εκτιμάται ότι πιθανότατα περιόριζε σημαντικά το οπτικό της πεδίο, γεγονός που ενδεχομένως συνέβαλε στην απουσία αντίδρασης στο επερχόμενο όχημα.

Το όχημα και ο οδηγός

Το αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ανήκε στην εταιρεία «Anglo-French Motor Carriage Company», η οποία το χρησιμοποιούσε ως όχημα επιδείξεων. Ο οδηγός του οχήματος ήταν ο Άρθουρ Έντσολ, ο οποίος βρισκόταν εν κινήσει μερικά μέτρα πίσω από τις γυναίκες, προσεγγίζοντας το σημείο όπου βρίσκονταν.

Ο οδηγός είδε τη γυναίκα να κατεβαίνει από το πεζοδρόμιο στον δρόμο και πάτησε την κόρνα, προσπαθώντας να την προειδοποιήσει. Ωστόσο, η Μπρίτζετ Ντρίσκολ είτε δεν άκουσε τον ήχο είτε δεν του έδωσε την απαραίτητη σημασία, καθώς οι άνθρωποι της εποχής δεν είχαν ακόμα μάθει να συνυπάρχουν με τα αυτοκίνητα. Συνέχισε να περπατά, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει πάνω της και να την χτυπήσει.

Οι τραγικές συνέπειες και η έρευνα

Η Μπρίτζετ Ντρίσκολ τραυματίστηκε σοβαρά από την πρόσκρουση. Η κατάστασή της ήταν κρίσιμη και δυστυχώς ξεψύχησε πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο κάποιο ασθενοφόρο για να της προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Η κόρη της, Μέι, τραυματίστηκε επίσης σοβαρά στο δυστύχημα, αλλά κατάφερε να επιβιώσει από το τραγικό συμβάν που σημάδεψε την οικογένειά τους.

Το όνομα της Μπρίτζετ Ντρίσκολ έμελλε να μείνει στην ιστορία ως αυτό του πρώτου πεζού που έχασε τη ζωή του από διερχόμενο όχημα. Το γεγονός αυτό ανέδειξε τις νέες και απρόβλεπτες προκλήσεις που έφερνε η εμφάνιση των αυτοκινήτων στην καθημερινότητα των πόλεων, σε μια περίοδο όπου η συνύπαρξη πεζών και οχημάτων ήταν κάτι εντελώς καινούργιο.

Ταχύτητα και όρια της εποχής

Οι Λονδρέζικες Αρχές διενήργησαν διεξοδική έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Από τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα του αυτοκινήτου την ώρα της σύγκρουσης ήταν μόλις 6 χιλιόμετρα την ώρα, μια ταχύτητα που σήμερα θεωρείται εξαιρετικά χαμηλή.

Παρά τη φαινομενικά χαμηλή αυτή ταχύτητα, η οποία απέχει πολύ από τα σημερινά δεδομένα, η ανώτατη ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το συγκεκριμένο όχημα επιδείξεων ήταν 13 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι το όριο ταχύτητας για τα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή είχε οριστεί στα 23 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορετικές συνθήκες και αντιλήψεις της εποχής.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta