Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε χθες τη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι. Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο εμπρησμός να είναι δόλιος.

Από χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει μεταβεί στο νησί, προκειμένου να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του υλικού από κάμερες ασφαλείας. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει προκύψει είναι ότι η πρώτη εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια και μόλις 15 λεπτά αργότερα, ξέσπασε άλλη μεγάλη εστία σε διαφορετικό σημείο του νησιού. Αν πρόκειται πράγματι για εμπρησμό, αυτό θα μπορούσε να υποδεικνύει ότι οι δράστες επιδίωκαν να διασπάσουν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και να προκαλέσουν πανικό.

Ταυτόχρονα, οι αξιωματικοί αξιολογούν και τις μαρτυρίες, καθώς και τις τηλεφωνικές κλήσεις στο «199», προκειμένου να σχηματίσουν μια σαφή εικόνα για τους χρόνους και τα σημεία που κλήθηκαν οι δυνάμεις.

Θάνατοι και τραυματισμοί

Η πυρκαγιά είχε τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι τους στην οδό Ανδρομάχης, στην περιοχή των Περιστερίων. Επιπλέον, αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΡΤ, πέντε άτομα διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, εκ των οποίων τα τρία έλαβαν πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Δύο γυναίκες παραμένουν νοσηλευόμενες στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, με τη μία εξ αυτών να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση, καθώς φέρει εγκαύματα δεύτερου βαθμού σε περίπου 25% του σώματός της.

Το Θριάσιο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα για την αντιμετώπιση εγκαυμάτων και, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, το νοσοκομείο τέθηκε σε αυξημένη ετοιμότητα για την πιθανή μαζική προσέλευση τραυματιών.

Αυτοψίες και αποκατάσταση

Στη Σαλαμίνα θα μεταβεί το μεσημέρι της Δευτέρας ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να έχει σύσκεψη με τη δημοτική αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές.

Ο κρατικός μηχανισμός έχει ήδη κινητοποιηθεί και οι αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) θα ξεκινήσουν άμεσα, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές.

Ο κ. Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, θα έχει σύσκεψη στο δημαρχείο Σαλαμίνας στις 12 το μεσημέρι, όπου θα συζητηθούν οι διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών.