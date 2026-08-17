Ο προπονητής της εθνικής Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν στο νοσοκομείο μετά από οικογενειακό επεισόδιο

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από ένα απρόσμενο οικογενειακό επεισόδιο που έλαβε χώρα στη χώρα του. Ενώ είχε ένα ξεχωριστό καλοκαίρι χάρη στη σπουδαία πορεία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η προσωπική του ζωή φαίνεται πως πήρε μια απρόσμενη και περίεργη τροπή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε κατά τη διάρκεια μιας έντονης διαμάχης, στην οποία φέρεται να ενεπλάκησαν και οι δύο σύζυγοί του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οικογενειακό επεισόδιο και μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο Χοσάμ Χασάν, ο οποίος ως προπονητής της Αιγύπτου είχε μια συναρπαστική πορεία στο Μουντιάλ, βίωσε μια απίστευτη περιπέτεια στην προσωπική του ζωή. Τα ΜΜΕ της Αιγύπτου μεταδίδουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής λιποθύμησε μετά από έναν φοβερό καβγά που σημειώθηκε μεταξύ μελών της οικογένειάς του. Αυτό το γεγονός οδήγησε στην άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή του απαιτούσε ιατρική φροντίδα.

Η απρόβλεπτη αυτή τροπή των γεγονότων προκάλεσε ανησυχία, με την είδηση να κάνει τον γύρο των αιγυπτιακών και διεθνών αθλητικών κύκλων. Το περισταστικό έλαβε τέτοιες διαστάσεις, ώστε κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της αστυνομίας για την αποκατάσταση της τάξης.

Οι εμπλεκόμενες σύζυγοι και η κλιμάκωση της διαμάχης

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, στην έντονη οικογενειακή διαμάχη φέρεται να συμμετείχαν και οι δύο σύζυγοι του Χοσάμ Χασάν. Πρόκειται για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται ρητά στις πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από τα αιγυπτιακά μέσα.

Η διαμάχη, η οποία εξελίχθηκε σε ένα χαοτικό επεισόδιο, φέρεται να ξεκίνησε ως μια σωματική συμπλοκή μεταξύ των δύο συζύγων του προπονητή σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή North Coast. Στη συνέχεια, κλιμακώθηκε περαιτέρω, με την εμπλοκή και άλλων μελών της οικογένειας, καθώς και του προσωπικού του ξενοδοχείου, καθιστώντας την κατάσταση ανεξέλεγκτη.

Το ζήτημα της οικογενειακής κατάστασης

Τα ρεπορτάζ από την Αίγυπτο αναφέρουν ότι υπάρχει σύγχυση αναφορικά με την ακριβή οικογενειακή κατάσταση του Χοσάμ Χασάν. Συγκεκριμένα, δεν είναι ξεκάθαρο αν η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί εξακολουθεί να είναι σύζυγός του ή αν οι δύο τους έχουν πλέον πάρει διαζύγιο.

Αυτό το ζήτημα παραμένει ανοιχτό στα δημοσιεύματα, προσθέτοντας ένα επιπλέον στοιχείο στην περίπλοκη κατάσταση που βιώνει ο προπονητής. Τα αιγυπτιακά ΜΜΕ κάνουν λόγο για αυτή τη σύγχυση, χωρίς να παρέχουν περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα της σχέσης τους.

Ο τόπος του περιστατικού και το βίντεο

Το περιστατικό, όπως μεταδίδουν τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, σημειώθηκε σε περιοχή της νότιας Αιγύπτου. Η ένταση του επεισοδίου ήταν τέτοια που οδήγησε στην αναγκαιότητα της αστυνομικής παρέμβασης, η οποία κλήθηκε για να επιλύσει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί.

Επιπλέον, στη δημοσιότητα έχει κυκλοφορήσει και βίντεο από το περιστατικό, το οποίο φέρεται να καταγράφει μέρος όσων συνέβησαν. Το οπτικό υλικό έχει αναπαραχθεί από τα αιγυπτιακά μέσα, επιβεβαιώνοντας την έκταση και τη σοβαρότητα του οικογενειακού επεισοδίου που οδήγησε τον Χοσάμ Χασάν στο νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko