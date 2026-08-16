Τραγική κατάληξη είχε η μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, καθώς δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην περιοχή Περιστέρια. Οι σοροί βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, κοντά στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Παράλληλα, τουλάχιστον εννέα πολίτες έχουν μεταφερθεί σε κέντρα υγείας με εγκαύματα, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης και διάσωσης δίνουν μάχη με τα πύρινα μέτωπα που απειλούν οικισμούς.

Εντοπίστηκαν δύο νεκροί στα Περιστέρια

Δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκαν στα Περιστέρια Σαλαμίνας, επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο πλησίον του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Οι σοροί βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναφέρουν ότι το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς έχει βρεθεί. Πρόκειται για ένα οικόπεδο με σκουπίδια, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Η εξάπλωση της πυρκαγιάς και οι συνθήκες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την έναρξη της πυρκαγιάς στις 14:43. Σε χρονικό διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ραγδαία, γεγονός που αποδίδεται και στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Οι ώρες στη Σαλαμίνα είναι κρίσιμες, καθώς δύο μεγάλα μέτωπα, ένα στα Περιστέρια και ένα στα Σελήνια, απειλούν οικισμούς. Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει σπίτια και έχει προκαλέσει ζημιές σε άλλα. Ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, Θοδωρής Ζαννής, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις προσπαθούν να κόψουν τη φωτιά πριν περάσει στα Σελήνια. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι περίεργο το γεγονός πως δύο φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Μεταφορές τραυματιών και εκκενώσεις περιοχών

Από την περιοχή των Περιστεριών έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον εννέα πολίτες στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με εγκαύματα. Δύο από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Επίσης, ένας ηλικιωμένος παρελήφθη από την Κακή Βίγλα, αφού προηγουμένως απεγκλωβίστηκε από το σπίτι του, και διακομίστηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί και το ΕΚΑΒ, με τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης να έχουν κινητοποιηθεί στο πεδίο για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Παράλληλα, έχουν σταλεί αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 για την εκκένωση περιοχών, ενώ ζητούνται φέρυ μποτ για πιθανή απομάκρυνση πολιτών μέσω θαλάσσης.

Μεγάλες δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Στη μάχη κατάσβεσης της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 146 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εννέα ομάδες ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Από αέρος, συνδράμουν 10 εναέρια μέσα, προσπαθώντας να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Σε επιφυλακή βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, με πλωτά μέσα να κατευθύνονται σε παράκτιες περιοχές του νησιού για την παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί. Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σπεύδουν στις θαλάσσιες περιοχές Περιστέρια, Κολώνες, Μαρούδι και Σατερλί συνολικά πέντε πλωτά σκάφη του Λιμενικού, τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τέσσερις λάντζες, μία φορτηγίδα, καθώς και ιδιωτικά μέσα. Παράλληλα, στη θαλάσσια περιοχή των Περιστεριών βρίσκεται και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader