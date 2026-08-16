Τζόκερ: Τζακ ποτ στην κλήρωση 3106, οι τυχεροί αριθμοί και το ποσό της επόμενης κλήρωσης

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση 3106 του Τζόκερ, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου. Το ποσό των 3.500.000 ευρώ που μοιράζονταν στην πρώτη κατηγορία δεν βρήκε νικητή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην επόμενη κλήρωση. Οι τυχεροί αριθμοί που αναδείχθηκαν ήταν οι 7, 34, 39, 42, 45 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης 3106

Η κλήρωση 3106 του Τζόκερ διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χιλιάδων παικτών. Το αρχικό ποσό που προσφερόταν στην πρώτη κατηγορία, για όσους δηλαδή πετύχαιναν 5+1 σωστές προβλέψεις, ανερχόταν στα 3.500.000 ευρώ. Ωστόσο, παρά την προσδοκία, κανένα δελτίο δεν κατάφερε να πετύχει όλους τους τυχερούς αριθμούς, οδηγώντας έτσι σε τζακ ποτ.

Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν από την κληρωτίδα και αποτελούν τους τυχερούς της κλήρωσης 3106 είναι οι εξής: 7, 34, 39, 42, 45. Ο επιπλέον αριθμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο τυχερός αριθμός Τζόκερ, είναι ο 11.

Το ποσό της επόμενης κλήρωσης και οι ημέρες διεξαγωγής

Μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε στην κλήρωση της Κυριακής, το ποσό που θα μοιραστεί στην πρώτη κατηγορία της επόμενης κλήρωσης αυξάνεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας στην κλήρωση της Τρίτης 18 Αυγούστου θα διεκδικήσουν το ποσό των 3.800.000 ευρώ.

Οι τακτικές κληρώσεις του Τζόκερ διεξάγονται ανελλιπώς τρεις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή. Η ώρα έναρξης των κληρώσεων έχει οριστεί σταθερά στις 22:00 το βράδυ. Για τη συμμετοχή, οι παίκτες πρέπει να έχουν καταθέσει τα δελτία τους έως τις 21:30, καθώς η κατάθεση ολοκληρώνεται μισή ώρα πριν την έναρξη της κλήρωσης.

Τρόποι συμμετοχής στο παιχνίδι

Οι παίκτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν την τύχη τους στο Τζόκερ έχουν στη διάθεσή τους δύο βασικούς τρόπους συμμετοχής. Ο πρώτος και πιο παραδοσιακός είναι η συμπλήρωση και κατάθεση του δελτίου τους σε ένα από τα πλησιέστερα φυσικά καταστήματα Allwyn, τα οποία λειτουργούν σε όλη την επικράτεια.

Ο δεύτερος τρόπος προσφέρει ευελιξία και είναι η διαδικτυακή συμμετοχή, η οποία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας allwyn.gr. Από την πλατφόρμα αυτή, οι παίκτες μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή, όπως υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, και από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα φυσικά σημεία πώλησης όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Νέοι κανόνες για τη διανομή των κερδών

Σύμφωνα με τους ανανεωμένους κανόνες του παιχνιδιού, στην πρώτη κατηγορία, που απαιτεί 5+1 σωστές προβλέψεις, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ έχει πλέον καθοριστεί στο 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το παλαιότερο ελάχιστο ποσό των 600.000 ευρώ. Σε περίπτωση που υπάρξουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το συνολικό ποσό του τζακ ποτ διανέμεται ισόποσα μεταξύ τους.

Για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο έχει γίνει σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) για κάθε νικητή σε κάθε κλήρωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα ανώτατο όριο καταβολής για το συνολικό έπαθλο αυτής της κατηγορίας, το οποίο έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά).

Η διανομή των κερδών στη δεύτερη κατηγορία διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των νικητών. Εάν προκύψουν μέχρι 20 νικητές, τότε ο καθένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το πλήρες ποσό των 100.000 ευρώ. Αντίθετα, αν ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ όλων των επιτυχόντων. Για παράδειγμα, αν υπάρξουν 25 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για το αρχικό ποσό των 100.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis