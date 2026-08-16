Πυροβολισμοί σε γλέντι στον Ασπρόπυργο: Δύο τραυματίες, ανάμεσά τους 14χρονος

Ένα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς συγκλόνισε το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου την περιοχή των Νεόκτιστων Ασπροπύργου. Κατά τη διάρκεια ενός γλεντιού στην περιοχή Τζαβερδέλλα, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ ατόμων, η οποία οδήγησε σε χρήση όπλου. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας 25χρονος άνδρας και ένας 14χρονος.

Το χρονικό του περιστατικού

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 20:00 το βράδυ του Σαββάτου, 16 Αυγούστου, σε μια στιγμή που η περιοχή βρισκόταν σε ρυθμούς γλεντιού. Η χαρούμενη ατμόσφαιρα διακόπηκε από την ένταση που προκλήθηκε από μια συμπλοκή. Αυτή η συμπλοκή εξελίχθηκε σε ένα σοβαρό περιστατικό, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους παρευρισκόμενους.

Η περιοχή όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί είναι γνωστή ως Τζαβερδέλλα, εντός των Νεόκτιστων Ασπροπύργου. Εκεί, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρισκόταν σε εξέλιξη ένα γλέντι, όταν ξέσπασε η συμπλοκή μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν ή βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Η επίθεση με την καραμπίνα και οι δράστες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν από τις αρχές, δύο άνδρες φέρεται να ήταν οι πρωταγωνιστές της επίθεσης. Αυτοί οι δύο άνδρες άνοιξαν πυρ, χρησιμοποιώντας ως όπλο μια καραμπίνα, κατά τη διάρκεια της έντασης που επικρατούσε. Η χρήση του όπλου προκάλεσε πανικό και οδήγησε στον τραυματισμό δύο ατόμων.

Η καραμπίνα χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας 25χρονος άνδρας. Τα σκάγια από τους πυροβολισμούς δεν έπληξαν μόνο τον ενήλικα, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ένα ανήλικο άτομο.

Οι τραυματίες και η κατάσταση της υγείας τους

Ο 25χρονος άνδρας δέχθηκε τα πυρά και τραυματίστηκε άμεσα από την επίθεση. Παράλληλα, ένας 14χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού, τραυματίστηκε επίσης από τα σκάγια που εκτοξεύθηκαν. Η παρουσία του ανήλικου στο σημείο και ο τραυματισμός του προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο αιματηρό επεισόδιο.

Αμέσως μετά τον τραυματισμό τους, οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ξεκίνησε η νοσηλεία τους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, μια εξέλιξη που καθησυχάζει σχετικά με την κατάσταση της υγείας τους.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών

Η Ελληνική Αστυνομία έχει κινητοποιηθεί άμεσα μετά το περιστατικό και έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες. Στόχος των αρχών είναι η ταυτοποίηση των δύο ανδρών που φέρεται να άνοιξαν πυρ. Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων της επίθεσης. Η ΕΛΑΣ εργάζεται για να διαλευκάνει πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο και να οδηγήσει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit