Ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε για τα περιστατικά από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη σε επικαιροποιημένη αναφορά σχετικά με την ιατρική αντιμετώπιση των περιστατικών που προέκυψαν από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις και τον απολογισμό των ατόμων που επηρεάστηκαν από το συμβάν. Συνολικά, καταγράφηκαν δέκα περιστατικά, τα οποία αφορούν κυρίως εγκαύματα και συμπτώματα που προκλήθηκαν από την εισπνοή καπνού.

Η ανακοίνωση του υπουργού υγείας

Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», παρείχε λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Η αναφορά του επικεντρώθηκε στην ιατρική αντιμετώπιση των εγκαυματιών και των τραυματιών που προέκυψαν από το περιστατικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και συντονίζει όλες τις απαιτούμενες υγειονομικές ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη φροντίδα για τους πληγέντες.

Ο απολογισμός των περιστατικών

Από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, καταγράφηκαν συνολικά δέκα περιστατικά ατόμων που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα. Οι ηλικίες των πληγέντων κυμαίνονται από 15 έως 89 ετών, υποδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Τα περιστατικά αφορούσαν κυρίως εγκαύματα διαφόρων βαθμών, καθώς και συμπτώματα που προέκυψαν από την εισπνοή καπνού. Αυτά τα συμπτώματα απαιτούσαν άμεση ιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση, λόγω της φύσης τους και των πιθανών επιπλοκών στην υγεία.

Διακομιδές και νοσηλεία ασθενών

Από τα δέκα καταγεγραμμένα περιστατικά, πέντε ασθενείς κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Ορισμένοι από αυτούς έχουν ήδη διακομιστεί, ενώ άλλοι βρίσκονται σε διαδικασία μεταφοράς προς τις υγειονομικές μονάδες.

Μεταξύ των ασθενών που διακομίζονται, περιλαμβάνεται μία εγκαυματίας η οποία φέρει εγκαύματα δευτέρου βαθμού, καλύπτοντας το 25% της επιφάνειας του σώματός της. Επιπλέον, μία άλλη ασθενής διακομίζεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, για την αντιμετώπιση των δικών της συμπτωμάτων και τραυμάτων.

Η κατάσταση των υπολοίπων πληγέντων

Πέρα από τους πέντε ασθενείς που χρειάστηκαν διακομιδή σε νοσοκομείο, η κατάσταση των υπολοίπων ατόμων που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά εξετάστηκε επίσης. Συγκεκριμένα, τρεις ασθενείς έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές οδηγίες και εξήλθαν από τις δομές υγείας.

Δύο ακόμη άτομα παραμένουν σε φιλοξενία και παρακολούθηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της υγείας τους και να παρασχεθεί οποιαδήποτε περαιτέρω ιατρική βοήθεια κριθεί απαραίτητη. Το ΚΕΠΥ συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας όλων των πληγέντων.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast