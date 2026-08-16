Πυροσβεστικό αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση στην Αιτωλοακαρνανία

Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που είχε ξεσπάσει κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας, στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Ο πιλότος του αεροσκάφους, παρά την επικινδυνότητα του συμβάντος, είναι καλά στην υγεία του και περισυνελέγη άμεσα από σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Το χρονικό της επιχείρησης και της πτώσης

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ακτίου στις 20:10 της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026. Σκοπός της πτήσης ήταν η παροχή βοήθειας στις επίγειες δυνάμεις που μάχονταν με τις φλόγες στην περιοχή του Μεσολογγίου, κοντά στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας. Η συμβολή των εναέριων μέσων ήταν κρίσιμη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, και συγκεκριμένα τη στιγμή του ανεφοδιασμού του με νερό, το αεροσκάφος παρουσίασε κάποια βλάβη. Αυτή η δυσλειτουργία οδήγησε στην αναγκαστική προσθαλάσσωση του αεροσκάφους στη θάλασσα, γεγονός που προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών.

Η αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Νέο Λιμένα

Η αναγκαστική προσθαλάσσωση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Νέου Λιμένα. Ενώ η μία πηγή αναφέρει τον Νέο Λιμένα ως μέρος του Μεσολογγίου, η άλλη τον προσδιορίζει ως Νέο Λιμένα Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Και οι δύο περιγραφές τοποθετούν το περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της στιγμής για τον πιλότο.

Το αεροσκάφος, το οποίο σύμφωνα με το Topontiki ήταν τύπου Πεζετέλ, ενώ ο Enikos το χαρακτηρίζει ως πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AIR TRACTOR, κατέπεσε στη θάλασσα. Η έγκαιρη αντίδραση του πιλότου, παρά την απρόβλεπτη βλάβη, ήταν καθοριστική για την αίσια έκβαση της προσωπικής του περιπέτειας.

Η άμεση κινητοποίηση και η διάσωση του πιλότου

Αμέσως μετά την αναγκαστική προσθαλάσσωση, ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί διάσωσης. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε στο σημείο του συμβάντος για την περισυλλογή του πιλότου. Η ταχύτητα της επέμβασης ήταν ζωτικής σημασίας σε μια τέτοια περίπτωση, όπου κάθε λεπτό μετράει.

Ο πιλότος περισυνελέγη από το σκάφος του Λιμενικού Σώματος και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, γεγονός που προκαλεί ανακούφιση μετά την αγωνία για την τύχη του. Η αίσια έκβαση για τον πιλότο αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο του περιστατικού.

Οι λεπτομέρειες για το αεροσκάφος και την περιοχή

Οι πηγές παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του αεροσκάφους και την ακριβή τοποθεσία. Το Topontiki αναφέρει ένα αεροσκάφος τύπου Πεζετέλ, ενώ ο Enikos κάνει λόγο για πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AIR TRACTOR. Και οι δύο περιγραφές αφορούν εναέρια μέσα που χρησιμοποιούνται ευρέως σε επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών.

Όσον αφορά την τοποθεσία, το αεροσκάφος επιχειρούσε σε φωτιά κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Λεσινιώτισσας στο Μεσολόγγι, ενώ η προσθαλάσσωση έγινε στον Νέο Λιμένα. Ο Enikos προσθέτει ότι ο Νέος Λιμένας βρίσκεται στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, διευκρινίζοντας περαιτέρω τη γεωγραφική θέση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki