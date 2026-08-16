Δεκαπενταύγουστος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα ως τη Νέα Πέραμο

Αυξημένη κίνηση ξεκίνησε να παρατηρείται το μεσημέρι της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, καθώς πολλοί από τους εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου φαίνεται πως επιστρέφουν στην Αθήνα. Ειδικότερα, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο, ενώ μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στον σταθμό διοδίων Ελευσίνας. Η επιστροφή των πολιτών από την περιφέρεια προς την Αττική βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Τροχαία να έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την ασφάλεια των μετακινήσεων.

Αυξημένη κίνηση στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου

Η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου ξεκίνησε να είναι αυξημένη το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς οι πρώτοι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου, είτε από τις διακοπές τους είτε από το κυριακάτικο μπάνιο, κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα, από τα Μέγαρα και μετά, παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση φαίνεται να υπάρχει από νωρίς το απόγευμα και στον σταθμό διοδίων Ελευσίνας, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν μικρές καθυστερήσεις.

Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα της εθνικής οδού που εκτείνεται από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική της επιστροφής των εκδρομέων, με την κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου στην Αττική.

Η εικόνα στις υπόλοιπες εθνικές οδούς

Εκτός από την Αθηνών-Κορίνθου, πληροφορίες αναφέρουν ότι προβλήματα με την κίνηση παρατηρούνται και σε άλλους σταθμούς διοδίων στο εθνικό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο σταθμός διοδίων Πολύμυλου στην Εγνατία Οδό, όπου καταγράφεται επίσης μποτιλιάρισμα.

Αντίθετα, η επιστροφή των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση σε αυτό το τμήμα του οδικού δικτύου είναι ομαλή, χωρίς τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην Αθηνών-Κορίνθου.

Στοιχεία της Τροχαίας για τις επιστροφές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Τροχαία, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, συνολικά 58.051 οχήματα έχουν ήδη επιστρέψει στην Αττική. Αυτός ο αριθμός καταδεικνύει την έντονη ροή των εκδρομέων προς την πρωτεύουσα.

Πιο αναλυτικά, από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου έχουν επιστρέψει 36.200 οχήματα, ενώ από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας ο αριθμός των οχημάτων που εισήλθαν στην Αττική ανέρχεται σε 21.851. Τα στοιχεία αυτά δίνουν μια σαφή εικόνα της κίνησης στις βασικές οδικές αρτηρίες της χώρας.

Μέτρα της Τροχαίας και περιορισμοί στην κυκλοφορία

Για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Στόχος των μέτρων αυτών είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των οδηγών και των επιβατών κατά την επιστροφή τους από τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι έως τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, ισχύει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Ο περιορισμός αυτός αφορά το ρεύμα εισόδου προς την Αττική, με σκοπό την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και την διευκόλυνση της κίνησης των επιβατικών οχημάτων.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki