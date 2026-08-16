Τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13 ετών, εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν στην Πεντέλη, αφού επιχείρησαν να ανάψουν φωτιά σε δασική έκταση, στο πλαίσιο ενός challenge για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό, που συνέβη σε ημέρα υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, αποσοβήθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Οι γονείς των 13χρονων συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η απόπειρα εμπρησμού στην Πεντέλη

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13 ετών, επιχείρησαν να βάλουν φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πευκόφυτη περιοχή, κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων. Η ενέργεια αυτή συνέβη σε μια ημέρα που ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν υψηλός, γεγονός που καθιστούσε την πράξη τους ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ευρύτερη περιοχή.

Οι ανήλικοι φαίνονται να ανάβουν φωτιά ανάμεσα στα πεύκα, με το περιστατικό να καταγράφεται από διερχόμενο οδηγό. Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών ήταν καθοριστική, καθώς έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα την εστία της φωτιάς, αποτρέποντας έτσι την εξάπλωσή της και ενδεχομένως μια καταστροφική πυρκαγιά.

Το challenge των social media και η αποκάλυψη

Η πράξη των ανηλίκων φέρεται να έγινε στο πλαίσιο ενός «challenge» που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό το «challenge» οδήγησε τους 13χρονους να επιχειρήσουν να ανάψουν φωτιά, χωρίς να υπολογίσουν τις πιθανές συνέπειες των πράξεών τους σε ένα δασικό περιβάλλον.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 την περασμένη εβδομάδα. Το βίντεο αυτό, το οποίο κατέγραψε ο διερχόμενος οδηγός, αποτέλεσε το ντοκουμέντο που αποκάλυψε την απόπειρα εμπρησμού και οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Μετά τη δημοσιοποίηση, ενημερώθηκε και η υπηρεσία 112, η οποία συνέβαλε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Ταυτοποίηση των ανηλίκων και συλλήψεις

Μετά την αποκάλυψη του περιστατικού και την κινητοποίηση των αρχών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην ταυτοποίηση των ανηλίκων. Οι τρεις εμπλεκόμενοι είναι 13 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εντόπισαν τους ανηλίκους, καθώς και τους γονείς τους.

Οι γονείς των 13χρονων συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Οι ανήλικοι, όταν εντοπίστηκαν, φέρεται να ζήτησαν συγγνώμη για την πράξη τους. Από την πλευρά τους, οι γονείς δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση για το συγκεκριμένο challenge στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο οδήγησε τους γιους τους στην επικίνδυνη αυτή ενέργεια.

Νομικές συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας εμπρησμού. Η πράξη τους θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η φωτιά θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία της περιοχής της Πεντέλης σε πυρκαγιές και τον υψηλό κίνδυνο που υπήρχε την συγκεκριμένη ημέρα.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των 13χρονων. Οι γονείς κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Αυτή η κατηγορία αφορά την ευθύνη που φέρουν για την επίβλεψη των παιδιών τους και την αποτροπή τέτοιων επικίνδυνων συμπεριφορών.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki