Διπλή διάσωση στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης: Επανήλθαν 18χρονος και 60χρονη μετά από καρδιακή ανακοπή

Σήμερα, 16 Αυγούστου, η παραλία της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη έγινε το σκηνικό δύο σοβαρών περιστατικών που απαιτούσαν την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ. Ένας 18χρονος άνδρας και μία 60χρονη γυναίκα βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, έχοντας υποστεί καρδιακή ανακοπή από πνιγμό. Χάρη στην ταχύτητα και την εξειδίκευση των διασωστών και του γιατρού του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, και οι δύο επανήλθαν στη ζωή, αποφεύγοντας μια πιθανή τραγωδία.

Τα δύο περιστατικά στην παραλία της Αγίας Τριάδας

Δύο περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν την ίδια ημέρα, 16 Αυγούστου, στην πολυσύχναστη παραλία της Αγίας Τριάδας. Τα θύματα ήταν ένας νεαρός άνδρας 18 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς τις αισθήσεις τους. Η ανάγκη για άμεση ιατρική βοήθεια ήταν επιτακτική, καθώς η ζωή τους κρεμόταν από μια κλωστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, οι διασώστες και η γιατρός του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτές τις δύο ξεχωριστές αλλά ταυτόχρονες περιπτώσεις. Η κατάσταση των δύο λουόμενων ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αμφότεροι είχαν υποστεί καρδιακή ανακοπή, με τον πνιγμό να αποτελεί την κύρια αιτία.

Η άμεση και εξειδικευμένη επέμβαση του ΕΚΑΒ

Η αντίδραση των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ήταν ακαριαία και αποτελεσματική. Οι διασώστες και ο γιατρός προχώρησαν άμεσα στην εφαρμογή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), μιας ζωτικής σημασίας διαδικασίας που μπορεί να σώσει ζωές σε περιπτώσεις ανακοπής. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής και παρασχέθηκε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης.

Χάρη σε αυτές τις συντονισμένες ενέργειες και την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού, επιτεύχθηκε το πιο σημαντικό: η ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας και στους δύο ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά τους άρχισε να λειτουργεί ξανά αυτόνομα, ένα κρίσιμο βήμα για την επιβίωσή τους. Η επιτυχία της επέμβασης υπογραμμίζει την αξία της άμεσης και σωστής ανταπόκρισης σε τέτοια περιστατικά.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης

Για την αντιμετώπιση των δύο περιστατικών, κινητοποιήθηκε ένα σημαντικό μέρος των δυνάμεων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν δύο ασθενοφόρα, εξασφαλίζοντας την ταχεία μεταφορά και την παροχή πρώτων βοηθειών επί τόπου. Επιπλέον, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα βρέθηκε στην παραλία, προσφέροντας εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και προσωπικό.

Η ομάδα που έδρασε αποτελούνταν από έξι διασώστες και έναν γιατρό του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εργάστηκαν συντονισμένα υπό την πίεση του χρόνου. Η παρουσία ιατρού στο σημείο ήταν καθοριστική, καθώς επέτρεψε την παροχή πιο προχωρημένης ιατρικής φροντίδας και την λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και του πνιγμού.

Η διακομιδή στο εφημερεύον νοσοκομείο

Αφού η κατάσταση της υγείας τόσο του 18χρονου όσο και της 60χρονης σταθεροποιήθηκε πλήρως στην παραλία, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Ως εκ τούτου, οι δύο ασθενείς διακομίστηκαν με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής.

Η μεταφορά τους έγινε με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και θα υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η έγκαιρη διακομιδή σε νοσοκομείο είναι ένα κρίσιμο βήμα μετά την επιτυχή αναζωογόνηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επιπλοκές και να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωση των δύο λουόμενων.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast