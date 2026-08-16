Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνας – Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες

Από οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια, κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή των Περιστερίων στη Σαλαμίνα. Η φωτιά, η οποία έλαβε ραγδαία εξέλιξη, είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό εννέα ατόμων. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν προσεκτικά τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και μιας δεύτερης που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά αργότερα.

Η έναρξη της πυρκαγιάς και η έρευνα

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ανδρομάχης, στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας. Την αναγγελία της φωτιάς στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις 14:43, έκανε κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος κατέθεσε ότι η εστία ξεκίνησε από το συγκεκριμένο παρακείμενο οικόπεδο.

Με διαφορά λίγων λεπτών, στις 15:03, εκδηλώθηκε και μια δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων. Τα αίτια και των δύο πυρκαγιών ερευνώνται με ιδιαίτερη προσοχή από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης και των τραγικών διαστάσεων που έλαβε η κατάσταση.

Θύματα και τραυματίες από τις φλόγες

Η πυρκαγιά είχε ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες. Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης, από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, όπως δήλωσε νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Οι δύο ηλικιωμένοι είχαν βγει στον δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ενισχυμένες δυνάμεις και επιχειρήσεις κατάσβεσης

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στις πυρκαγιές της Σαλαμίνας ενισχύθηκαν εκ νέου. Συνολικά, στις δύο πυρκαγιές εργάζονται 260 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 15 ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχημάτων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Επιπλέον, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής συνδράμουν στην επιχείρηση, πραγματοποιώντας διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από τη θάλασσα

Λόγω της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων από παραθαλάσσιες περιοχές. Από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες Σαλαμίνας, έχουν μετεπιβιβαστεί μέχρι στιγμής 502 άτομα.

Η μεταφορά των ατόμων αυτών έγινε σε τρία πλοία που έχουν σπεύσει πλησίον της ακτογραμμής. Στη διαδικασία αυτή συνέδραμαν δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η διαδικασία της μετεπιβίβασης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την ασφάλεια των πολιτών, έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι δυνάμεις αυτές είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των εκκενώσεων.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos