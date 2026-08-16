Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στη Σαλαμίνα, καθώς ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του στην περιοχή Περιστέρια. Οι δύο άτυχοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς και τις φλόγες, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκκλήσεις τους για βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα να τους προσεγγίσουν με ασφάλεια.

Η προσπάθεια διαφυγής και ο εγκλωβισμός

Το ηλικιωμένο ζευγάρι φαίνεται πως προσπάθησε να εγκαταλείψει την περιοχή ακολουθώντας ένα μονοπάτι που οδηγούσε προς τη θάλασσα. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να επέλεξε τη συγκεκριμένη διαδρομή και προσπάθησε να πάρει μαζί του τη γυναίκα του, όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν έξω από το σπίτι τους, σε σημείο με βλάστηση, στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως, καθώς εγκλωβίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς και τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Η κατοικία τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 14:43. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα σε μόλις επτά λεπτά οι φλόγες είχαν εξαπλωθεί ραγδαία, με τους πολύ ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή να κάνουν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση. Η φωτιά στη Σαλαμίνα εξαπλώθηκε με τρομακτική ταχύτητα, με αποτέλεσμα οι δύο ηλικιωμένοι να εγκλωβιστούν πριν προλάβουν να φτάσουν στο σημείο οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Για την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η πυρκαγιά μίλησε σε έκτακτη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. Όπως ανέφερε, εκδηλώθηκαν δύο σχεδόν ταυτόχρονες πυρκαγιές, σε μια ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4 και στην περιοχή επικρατούσαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Οι εκκλήσεις για βοήθεια από τους εγκλωβισμένους

Κάτοικοι της περιοχής Περιστέρια ανέφεραν ότι άκουσαν τις εκκλήσεις για βοήθεια από το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε από τους καπνούς και τις φλόγες. Το ανατριχιαστικό είναι ότι κάτοικοι της περιοχής άκουγαν τους ηλικιωμένους να καλούν σε βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα να τους προσεγγίσουν με ασφάλεια. Δυστυχώς κανείς δεν μπόρεσε να τους βοηθήσει, καθώς οι καπνοί και οι φλόγες είχαν ήδη δημιουργήσει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το σημείο μηδέν έχει βρεθεί και πρόκειται για οικόπεδο με σκουπίδια, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους. Κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης και τραυματίες

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί προκάλεσαν την ανάγκη για εκκένωση. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες.

Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν επτά πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Από την περιοχή έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον εννέα πολίτες στο Κέντρο Υγείας με εγκαύματα, ενώ δύο από αυτούς αναμένεται να μεταφερθούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit