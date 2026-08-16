Νησιά του Αιγαίου: Από τόποι εξορίας σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς

Πολλά από τα ελληνικά νησιά που σήμερα αποτελούν δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, με ειδυλλιακά τοπία να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, κρύβουν μια βαριά ιστορική μνήμη. Το παρελθόν τους βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με την τρέχουσα εικόνα, καθώς υπήρξαν τόποι αγώνων, θυσιών και εξορίας για προηγούμενες γενιές. Αυτές οι ιστορίες πόνου και αντίστασης παραμένουν ζωντανές, υπενθυμίζοντας μια άλλη πτυχή της ελληνικής ιστορίας που συχνά επισκιάζεται από την καλοκαιρινή διάθεση.

Η Ανάφη, τόπος εξορίας από το 1920

Ένα από τα νησιά που φέρουν έντονα τα σημάδια του παρελθόντος είναι η Ανάφη. Το άγονο τοπίο της, με την χαρακτηριστική και άγρια ομορφιά του, άρχισε να γίνεται γνωστό τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η Ανάφη αποτελούσε τόπο εξορίας ήδη από τη δεκαετία του 1920, με την αρχή να γίνεται από τον δικτάτορα Πάγκαλο το 1924.

Οι περισσότεροι από τους εξόριστους που βρέθηκαν στο νησί ήταν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), μεταξύ των οποίων ο Γιώργος Σιάντος και ο Δημήτρης Γληνός. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με ελάχιστο νερό και περιορισμένα τρόφιμα, στοιχεία που ενίσχυαν τη δίψα των εξόριστων για αγώνα.

Η Ικαρία και το αλύγιστο πνεύμα των εξόριστων

Η Ικαρία, ένα νησί που σήμερα ακροβατεί ανάμεσα στον υπερτουρισμό και την ταυτότητά του ως εναλλακτικός προορισμός, έχει επίσης μια πλούσια ιστορία αγωνιστικότητας. Το παρελθόν της φανερώνει το αλύγιστο πνεύμα των εξόριστων που βρέθηκαν εκεί. Μόνο την περίοδο 1947-1948, υπολογίζεται ότι περίπου 15.000 κρατούμενοι εξορίστηκαν στο νησί.

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σέρβος, ο οποίος υπήρξε επίσης εξόριστος στην Ικαρία, περιέγραψε τις απάνθρωπες συνθήκες του ταξιδιού, σημειώνοντας: «Ταξιδεύαμε τρία μερόνυχτα, όρθιοι στο αμπάρι σαν πρόβατα». Στο νησί βρέθηκε εξόριστος και ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην αυτοβιογραφία του, αναδεικνύοντας τις σκληρές δοκιμασίες που βίωσαν οι άνθρωποι εκεί.

Ο Άη-Στράτης: Από στρατόπεδο πειθαρχίας σε τουριστικό προορισμό

Μετά τη Μακρόνησο, ο Άη-Στράτης (Άγιος Ευστράτιος) αναδείχθηκε σε έναν από τους κύριους τόπους εξορίας, όπου χιλιάδες Αριστεροί γνώρισαν από κοντά τις συνθήκες της εκτόπισης. Η επίσημη ονομασία του ήταν «Στρατόπεδον Πειθαρχημένης Διαβιώσεως Εκτοπισμένων». Μεταξύ των επιφανών προσωπικοτήτων που εξορίστηκαν εκεί ήταν ο Μενέλαος Λουντέμης, ο Κώστας Βάρναλης και ο Γιάννης Ρίτσος.

Το στρατόπεδο στον Άη-Στράτη έκλεισε το 1962, ωστόσο η απριλιανή χούντα το εκμεταλλεύτηκε ξανά μετά το 1967 για την εκτόπιση αντιφρονούντων. Σήμερα, το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου υποδέχεται τους καλοκαιρινούς μήνες τουρίστες που αναζητούν να χαρούν τις παραλίες και το παρθένο τοπίο του, σε πλήρη αντίθεση με το βαρύ ιστορικό του παρελθόν.

Η Λέρος, από την αρχαιότητα έως τη χούντα

Η Λέρος, ένα νησί των Δωδεκανήσων με ξεχωριστή ομορφιά, έχει επίσης μακρά ιστορία ως τόπος εξορίας, η οποία χρονολογείται ήδη από την αρχαιότητα. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι ο Ιούλιος Καίσαρας εξορίστηκε σε μια βραχονησίδα κοντά στη Λέρο, γεγονός που υπογραμμίζει την ιστορική σημασία του νησιού ως τόπου εκτόπισης.

Σε πιο σύγχρονες εποχές, η απριλιανή χούντα χρησιμοποίησε κτίρια που είχαν κατασκευάσει οι Ιταλοί κυρίαρχοι του νησιού για να στέλνει στη Λέρο τους αντιφρονούντες. Από τον Σεπτέμβριο του 1967 και καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του στρατοπέδου, ο αριθμός των εξόριστων έφτασε περίπου τις 4.000, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία του νησιού ως τόπου αγώνων και δοκιμασιών.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta