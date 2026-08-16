Τραγικό θάνατο βρήκε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στη Σαλαμίνα, στην περιοχή Περιστέρια, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου. Οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι στο οποίο διεμέναν, εγκλωβίζοντας τους δύο ανθρώπους από τους πυκνούς καπνούς, καθώς προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις απεγνωσμένες εκκλήσεις τους για βοήθεια, όμως κανείς δεν μπόρεσε να τους προσεγγίσει εκείνη την ώρα.

Ο τραγικός εγκλωβισμός και οι μαρτυρίες

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε με δραματικό τρόπο το μεσημέρι της Κυριακής, 16 Αυγούστου, στη Σαλαμίνα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με την ανεξέλεγκτη πορεία των φλογών, χάνοντας τη ζωή του πριν προλάβει να καταφτάσει η πυροσβεστική στο σημείο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μεταδόθηκαν από το Mega, το ζευγάρι στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την κατοικία του, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκε από τους πυκνούς καπνούς που είχαν καλύψει την περιοχή. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι γείτονες άκουσαν τους ηλικιωμένους να καλούν σε βοήθεια, όμως η πρόσβαση στο σημείο ήταν αδύνατη εκείνη τη στιγμή, καθιστώντας κάθε προσπάθεια διάσωσης μάταιη.

Το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και οι εκτιμήσεις

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού υποδεικνύουν ότι το σημείο μηδέν της πυρκαγιάς έχει εντοπιστεί. Πρόκειται για ένα οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.

Επιπλέον, πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρουν ότι κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος έκανε την αρχική αναγγελία της πυρκαγιάς στις 14:43, κατέθεσε πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης. Το συγκεκριμένο οικόπεδο περιείχε μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών, γεγονός που ενισχύει τις αρχικές εκτιμήσεις για την αιτία έναρξης της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι τραυματίες και οι διακομιδές σε νοσοκομεία

Πέρα από τους δύο τραγικούς θανάτους, η φωτιά στη Σαλαμίνα προκάλεσε και τραυματισμούς σε αρκετούς πολίτες της περιοχής. Συνολικά, τουλάχιστον εννέα άτομα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας με εγκαύματα, αναζητώντας ιατρική βοήθεια για τα τραύματά τους.

Από αυτούς τους εννέα πολίτες, οι δύο κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η μεταφορά τους κρίθηκε επιβεβλημένη για περαιτέρω εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που είχαν υποστεί.

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης

Λόγω της έντασης και της έκτασης των δύο πυρκαγιών που μαίνονται στο νησί της Σαλαμίνας, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μια εκτεταμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης. Η επιχείρηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ασφαλή απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων διεξήχθη στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες. Σε αυτήν συμμετείχαν επτά πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ υπήρξε και η σημαντική συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών εξασφαλίστηκαν με τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta