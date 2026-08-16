Πέθανε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδελφός του εκδότη Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, απεβίωσε σε ηλικία 71 ετών. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, μετά τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στην πόλη. Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας επί σειρά ετών.

Εντοπισμός στο Αίγιο και επιβεβαίωση θανάτου

Το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου 2026, ο συνταξιούχος δημοσιογράφος Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αίγιο. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν μέρες να τον δουν και, ανησυχώντας για την απουσία του, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου μετέβησαν άμεσα στην οικία του, όπου τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 71χρονο στο Νοσοκομείο Αιγίου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διερεύνηση των συνθηκών

Μετά τη διαπίστωση του θανάτου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας μετέβησαν στο σπίτι του εκλιπόντος. Σκοπός τους ήταν να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του δημοσιογράφου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Για την ακριβή εξακρίβωση των αιτιών του θανάτου, η σορός του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου αναμένεται να μεταφερθεί στο Ρίο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Μια μακρά και πολύπλευρη δημοσιογραφική πορεία

Ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, γεννημένος το 1955, διέγραψε μια μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας. Εργάστηκε επί σειρά ετών σε διάφορους τομείς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αφήνοντας το στίγμα του σε διαφορετικά μέσα και ρόλους.

Η επαγγελματική του δραστηριότητα περιλάμβανε εργασία στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Η εμπειρία του κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα δημοσιογραφικών ειδών και πλατφορμών.

Η θητεία στην ΕΡΤ και οι συνεργασίες

Ένα σημαντικό μέρος της καριέρας του Σωτήρη Τριανταφυλλόπουλου αφιερώθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ. Εκεί υπηρέτησε ως στέλεχος και δημοσιογράφος για πολλά χρόνια, συμβάλλοντας ενεργά στην ενημέρωση του κοινού.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στην κρατική τηλεόραση, παρουσίαζε και επιμελούνταν διάφορες εκπομπές. Αυτές περιλάμβαναν ενημερωτικές, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές παραγωγές, αναδεικνύοντας την ευελιξία και το εύρος των ενδιαφερόντων του.

Παράλληλα με την εργασία του στην ΕΡΤ, ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος συνεργάστηκε και με άλλους φορείς. Συγκεκριμένα, είχε συνεργασίες με εφημερίδες και ενημερωτικές ιστοσελίδες, όπου συμμετείχε και σε ερευνητικά ρεπορτάζ με έντονο κοινωνικό περιεχόμενο.

Προβλήματα υγείας και αποχώρηση από την ενεργό δημοσιογραφία

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Αυτή η κατάσταση τον οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δημοσιογραφία, περιορίζοντας τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Ο εκλιπών ζούσε τα τελευταία χρόνια στο σπίτι του στο Αίγιο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Η μακρά πορεία του στα ΜΜΕ ολοκληρώθηκε με την αποχώρησή του λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta