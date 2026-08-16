Φωτιά στη Σαλαμίνα: Διπλό μέτωπο και μηνύματα εκκένωσης από το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, καθώς δύο δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία της Σαλαμίνας. Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 καλώντας τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν.

Τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς

Η φωτιά ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής, εκδηλώνοντας δύο ενεργά μέτωπα στο νησί της Σαλαμίνας. Το ένα μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή Περιστέρια, ενώ το δεύτερο στην περιοχή Σελήνια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά στη Σελήνια κινείται πριν την Κακή Βίγλα.

Οι συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Επιπλέον, η Σαλαμίνα είχε τεθεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, για την ημέρα της Κυριακής.

Η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Για την αντιμετώπιση των δύο μετώπων, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συνολικά, επιχειρούν 146 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε εννέα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και 32 πυροσβεστικά οχήματα. Εθελοντές συνδράμουν επίσης ενεργά στο έργο της κατάσβεσης.

Από αέρος, η μάχη με τις φλόγες διεξάγεται με τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό όλων των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή και υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις

Λόγω της ταχείας εξάπλωσης της πυρκαγιάς και του κινδύνου για τους κατοίκους, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του 112. Λίγο μετά τις 15:00, συγκεκριμένα στις 15:05, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Περιστέρια και Αίας Κλαμπ Σαλαμίνας. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να κινηθούν προς το Αιάντειο, χρησιμοποιώντας ως οδό διαφυγής τη Λεωφόρο Περιστεριών.

Ακολούθησε και δεύτερο μήνυμα από το 112 στις 15:18, το οποίο αφορούσε τους κατοίκους της περιοχής Κολώνες. Σε αυτούς δόθηκε η οδηγία να κινηθούν προς την παραλία Σατερλή για λόγους ασφαλείας, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των αρχών.

Έρευνα για τα αίτια και ορατός ο καπνός

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα.

Η έκταση της πυρκαγιάς είναι τέτοια που ο καπνός από τα πύρινα μέτωπα είναι ορατός ακόμα και από τη νοτιοανατολική Αττική, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση και το μέγεθος της κατάστασης που επικρατεί στο νησί.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader