Δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα έχουν ξεσπάσει στη Σαλαμίνα από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και ανησυχία στους κατοίκους. Οι φλόγες μαίνονται σε δασικές εκτάσεις στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται δύσκολη, καθώς ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ έχουν εκδοθεί επανειλημμένα μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από διάφορες περιοχές του νησιού.

Η εξέλιξη των πύρινων μετώπων

Η πρώτη εστία της πυρκαγιάς εκδηλώθηκε περίπου στις 14:45 το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια. Λίγο αργότερα, ξέσπασε και δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Σελήνια. Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, πήραν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και έφτασαν κοντά σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό της Σαλαμίνας, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και εντείνοντας την ανησυχία των κατοίκων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενισχυμένες συνεχώς, επιχειρούν σε δύο μέτωπα, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία των φλογών προς τις κατοικημένες περιοχές. Το έργο τους καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις

Λόγω της ραγδαίας εξέλιξης των δύο πύρινων μετώπων και των ισχυρών ανέμων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα, εκδίδοντας διαδοχικές εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές της Σαλαμίνας. Το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 14:55, καλώντας όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στα Περιστέρια να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Δέκα λεπτά αργότερα, στις 15:05, ακολούθησε νέο μήνυμα με εντολή απομάκρυνσης για όσους βρίσκονταν στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ. Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Περιστερίων προς το Αιάντειο, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Συνολικά, μηνύματα για εκκένωση έχουν σταλεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνη και Κακή Βίγλα.

Καμένα σπίτια και δηλώσεις του δημάρχου

Η κατάσταση στη Σαλαμίνα είναι εξαιρετικά δύσκολη, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Παναγόπουλος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παναγόπουλος ανέφερε ότι έχει πληροφορηθεί πως σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, επιβεβαιώνοντας ότι «έχουν καεί σπίτια στα Περιστέρια».

Ο δήμαρχος τόνισε ότι η ζημιά είναι εκτεταμένη και η κατάσταση πολύ δύσκολη, προσθέτοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την απομάκρυνση του κόσμου από τις πληγείσες περιοχές. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκληθεί από τα πύρινα μέτωπα.

Προετοιμασία για εκκένωση διά θαλάσσης

Εν μέσω της κρίσιμης κατάστασης, ο δήμος της Σαλαμίνας έχει λάβει μέτρα για την ενδεχόμενη ανάγκη θαλάσσιας απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών. Συγκεκριμένα, ο δήμος έχει ζητήσει από την αστυνομία να μεταβούν δύο φέρι μποτ στην παραλία Σατερλί.

Αυτό το αίτημα έγινε σε περίπτωση που χρειαστεί η απομάκρυνση ατόμων διά θαλάσσης, ως ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας και διαχείρισης της κρίσης, ειδικά για περιοχές όπως τα Σελήνια και η Κακή Βίγλα, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε κατοικημένες ζώνες.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader