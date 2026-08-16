Φωτιά στη Σαλαμίνα: Διπλό μέτωπο με εκκενώσεις οικισμών και μεγάλη κινητοποίηση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (16/8) στη Σαλαμίνα, καθώς ξέσπασαν δύο δασικές πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Τα πύρινα μέτωπα μαίνονται στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή, οδηγώντας στην αποστολή μηνυμάτων από το 112 για την εκκένωση οικισμών, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Το διπλό μέτωπο και οι περιοχές εκκένωσης

Η πρώτη εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια, ενώ η δεύτερη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Σελήνια. Το μέτωπο στη Σελήνια κινείται πριν την Κακή Βίγλα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε αυλές σπιτιών και να έχουν προκαλέσει υλικές ζημιές.

Λόγω της εξέλιξης των δύο πύρινων μετώπων και των ισχυρών ανέμων, το 112 ενεργοποιήθηκε επανειλημμένα. Λίγο μετά τις 15:00, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Περιστέρια και Αίας Κλαμπ, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Αιάντειο, μέσω της Λεωφόρου Περιστεριών. Λίγο μετά τις 16:00, ακολούθησε νέο μήνυμα για εκκένωση των περιοχών ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνη Σαλαμίνας, επίσης προς Αιάντειο. Επιπλέον, ζητήθηκε συνδρομή φέρι μποτ από την ΕΛ.ΑΣ. για την απομάκρυνση του κόσμου διά θαλάσσης με ασφάλεια, ειδικά από τις περιοχές Σελήνια και Κακή Βίγλα.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αρχικά, στο σημείο επιχειρούσαν 95 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 18 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά.

Συνολικά, κινητοποιήθηκαν 146 πυροσβέστες με εννέα ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Ορατός ο καπνός και ανησυχία για κατοικίες

Ο καπνός από τη φωτιά στη Σαλαμίνα είναι ορατός και από τη νοτιοανατολική Αττική, όπως δείχνουν και οι εικόνες που έχουν δημοσιευθεί. Η ορατότητα των καπνών από τόσο μακριά υποδηλώνει την έκταση των πύρινων μετώπων και την ένταση της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυλές σπιτιών, προκαλώντας υλικές ζημιές και αυξάνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών.

Διερεύνηση των αιτιών

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν τα δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader