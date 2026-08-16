Διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα: Εκκένωση οικισμών και μεγάλη κινητοποίηση

Διπλό πύρινο μέτωπο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα από το μεσημέρι της Κυριακής (16/8), με τις φλόγες να καίνε σε δασικές εκτάσεις και να κινούνται κοντά σε οικισμούς. Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 για την ενημέρωση και την εκκένωση κατοίκων σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού.

Η εξέλιξη των μετώπων και η κινητοποίηση

Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, ενώ λίγο αργότερα ξέσπασε και δεύτερο μέτωπο στην περιοχή Σελήνια. Η φωτιά που ξεκίνησε από τα Σελήνια κινείται πριν την Κακή Βίγλα, γεγονός που οδήγησε σε εντατικές προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχθεί συνολικά 146 πυροσβέστες, οργανωμένοι σε 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν και 32 οχήματα. Από αέρος, η συνδρομή είναι καθοριστική, με 6 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας, καθώς και εθελοντές, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστών.

Μηνύματα εκκένωσης και ετοιμότητας από το 112

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός του 112. Στις 14:55 εκδόθηκε αρχικά ένα μήνυμα που καλούσε τους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 15:05, ακολούθησε ένα δεύτερο, πιο συγκεκριμένο μήνυμα.

Το μήνυμα αυτό καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Περιστέρια και Αίας κλαμπ Σαλαμίνας να απομακρυνθούν άμεσα. Η ενδεικνυόμενη διαδρομή απομάκρυνσης είναι μέσω της Λεωφόρου Περιστεριών, με κατεύθυνση προς το Αιάντειο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων των απειλούμενων οικισμών.

Δύσκολες συνθήκες και παράγοντες κινδύνου

Η επιχείρηση κατάσβεσης εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. Ειδικότερα, στην Αττική πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως και 7 μποφόρ στα ανατολικά, αν και αναμένεται σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η Σαλαμίνα, όπως και άλλες περιοχές της Αττικής, βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Αυτό, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη. Επτά περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, υπογραμμίζοντας τη γενικότερη επικινδυνότητα της περιόδου.

Διερεύνηση αιτιών από το ανακριτικό κλιμάκιο

Παράλληλα με τις προσπάθειες κατάσβεσης των πύρινων μετώπων, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των πυρκαγιών, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασαν τα δύο μέτωπα στη Σαλαμίνα.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis