Φωτιά στον Σολομό Κορινθίας: Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και εναέρια μέσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Σολομού Κορινθίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε σκουπίδια και ξερά χόρτα, σε σημείο που βρίσκεται κοντά στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως. Στο σημείο έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την κατάσταση.

Εκτεταμένη επιχείρηση κατάσβεσης με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στον Σολομό Κορινθίας, έχει κινητοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Η παρουσία του πεζοπόρου τμήματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την πρόσβαση σε δύσβατα σημεία και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φωτιάς στο έδαφος.

Παράλληλα, στην περιοχή έχουν σπεύσει έξι πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία συνδράμουν στις προσπάθειες από το έδαφος με ρίψεις νερού. Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, καθοριστική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος, στοχεύοντας στην άμεση περιορισμό της φωτιάς και στην αποτροπή της επέκτασής της. Η συντονισμένη δράση όλων των δυνάμεων είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την άμεση κατάσβεση.

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και καθυστερήσεις στον αυτοκινητόδρομο

Η φωτιά, λόγω των πυκνών καπνών που δημιούργησε, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τριπόλεως. Σύμφωνα με αναφορές, ο αυτοκινητόδρομος στο 87ο χιλιόμετρο, και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αθήνα, παρέμεινε προσωρινά κλειστός για λίγα λεπτά. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των οδηγών, καθώς οι πυκνοί καπνοί περιόριζαν σημαντικά την ορατότητα στην περιοχή, καθιστώντας επικίνδυνη την διέλευση των οχημάτων.

Μετά την προσωρινή διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία. Ωστόσο, η κατάσταση στον αυτοκινητόδρομο παραμένει δύσκολη, καθώς στο σημείο καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις και έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο τους κοντά στο οδικό δίκτυο.

Συνεχείς προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και διερεύνηση αιτιών

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα την προσπάθεια για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς στον Σολομό Κορινθίας. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και σκουπίδια, απαιτεί συνεχή επιτήρηση και εντατική δράση για την οριστική κατάσβεσή της. Οι άνδρες της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις, ιδιαίτερα λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο και να επιχειρούν με όλες τους τις δυνάμεις. Στόχος είναι η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή. Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει και τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki