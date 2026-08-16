Κρήτη: Μετέφεραν ηλικιωμένη με ξαπλώστρα σε πανηγύρι για να μη χάσει το γλέντι

Ένα πρωτότυπο και άκρως χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την Κρήτη έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας θετικά σχόλια. Συγκεκριμένα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, σε πανηγύρι που διοργανώθηκε στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, κάτοικοι του χωριού βρήκαν έναν μοναδικό τρόπο να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο γλέντι. Τη μετέφεραν με μια ξαπλώστρα, ώστε να μην χάσει ούτε στιγμή από τη διασκέδαση και τη μουσική.

Το περιστατικό αυτό, που αναδεικνύει το πνεύμα φιλοξενίας και αλληλεγγύης της κρητικής παράδοσης, έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρωτότυπο στιγμιότυπο στις Μαργαρίτες

Το απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στην περιοχή Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζονται πολλά τοπικά πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Οι κάτοικοι του χωριού, θέλοντας να προσφέρουν χαρά σε μια ηλικιωμένη συγχωριανή τους, επέλεξαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να τη φέρουν κοντά στο κέντρο της διασκέδασης.

Μια ομάδα ανθρώπων που συμμετείχαν στο γλέντι, αποφάσισαν να μεταφέρουν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία βρισκόταν σε ξαπλώστρα, με σκοπό να της δώσουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να απολαύσει το πανηγύρι, χωρίς να χάσει τη ζωντάνια του.

Η μεταφορά της ηλικιωμένης με την ξαπλώστρα

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται μια παρέα να διασχίζει το κέντρο του πανηγυριού, εκεί όπου είχε στηθεί για τα καλά το γλέντι. Τα άτομα αυτά σηκώνουν ψηλά μια ξαπλώστρα, πάνω στην οποία βρίσκεται η ηλικιωμένη γυναίκα, μεταφέροντάς την ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Οι παρευρισκόμενοι μετέφεραν τη γυναίκα μέχρι μπροστά από την εξέδρα, όπου έπαιζε το μουσικό συγκρότημα. Η κίνηση αυτή εξασφάλισε ότι η ηλικιωμένη θα βρισκόταν σε ιδανική θέση για να απολαύσει τη μουσική και την ατμόσφαιρα του γλεντιού.

Συμμετοχή και χαρά στο γλέντι

Η αντίδραση της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν χαρακτηριστική. Φαινόταν χαμογελαστή και εμφανώς χαρούμενη, καθώς συμμετείχε στο πανηγύρι χειροκροτώντας. Η παρουσία της, με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο, της επέτρεψε να βρεθεί ανάμεσα στους συγχωριανούς της και να συμμετέχει ενεργά στη διασκέδαση.

Με τον δικό της τρόπο, η ηλικιωμένη απόλαυσε τη μουσική και το γλέντι, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ζεστασιάς και της συλλογικότητας που επικρατεί σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στην Κρήτη.

Η viral διάσταση και το σχόλιο του καλλιτέχνη

Το ιδιαίτερο αυτό στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και κοινοποιήσεων. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την πράξη των κατοίκων και την αυθεντικότητα της στιγμής.

Ο Κρητικός καλλιτέχνης Πέτρος Μαρούλης ήταν μεταξύ αυτών που δημοσίευσαν το βίντεο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν!» Το σχόλιό του υπογράμμισε τον μοναδικό χαρακτήρα του περιστατικού και την ιδιαίτερη κουλτούρα της περιοχής.

Η διάδοση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύει την απήχηση τέτοιων αυθόρμητων και ανθρώπινων στιγμών, οι οποίες συχνά γίνονται σύμβολα της τοπικής παράδοσης και της ζεστασιάς των ανθρώπων.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta