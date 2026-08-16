Τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Καραμπόλα με τέσσερα οχήματα, δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τα διόδια Σπαθοβουνίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, προκαλώντας άμεσα κυκλοφοριακό πρόβλημα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκε η άμεση μεταφορά τους σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο τόπος και ο χρόνος του ατυχήματος

Η αλυσιδωτή σύγκρουση των τεσσάρων οχημάτων συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, συγκεκριμένα στις 16 Αυγούστου, σε έναν από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας. Το σημείο του ατυχήματος εντοπίζεται στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κόρινθο με την Τρίπολη, μια διαδρομή που παρουσιάζει αυξημένη κίνηση, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο εκτυλίχθηκε σε κοντινή απόσταση από τα διόδια Σπαθοβουνίου. Η κατεύθυνση στην οποία σημειώθηκε το συμβάν ήταν το ρεύμα κυκλοφορίας με προορισμό την πρωτεύουσα, την Αθήνα. Η ακριβής ώρα της σύγκρουσης προσδιορίζεται ως το μεσημέρι της συγκεκριμένης ημέρας, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η εμπλοκή των οχημάτων και οι συνέπειες

Στο σοβαρό αυτό τροχαίο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Η καραμπόλα αυτή είχε ως άμεσο και δυσάρεστο αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα.

Οι τραυματίες χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα λόγω των συνεπειών της σφοδρής σύγκρουσης. Η εμπλοκή τόσων οχημάτων σε ένα τέτοιο συμβάν στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και των σωστικών συνεργείων.

Η επέμβαση του ΕΚΑΒ και η μεταφορά των τραυματιών

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το τροχαίο, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Η άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των διασωστών ήταν καθοριστικής σημασίας για την αρχική αντιμετώπιση της κατάστασης των δύο ατόμων.

Οι δύο τραυματίες παραλήφθηκαν από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και περίθαλψη, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που εφαρμόζονται σε τέτοια επείγοντα περιστατικά, με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

Κυκλοφοριακές επιπτώσεις και διερεύνηση των αιτίων

Το τροχαίο ατύχημα είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία σημαντικού κυκλοφοριακού προβλήματος στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως. Ειδικότερα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, η παρουσία των εμπλεκόμενων οχημάτων και των σωστικών συνεργείων επηρέασε την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, προκαλώντας καθυστερήσεις στους διερχόμενους οδηγούς.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην καραμπόλα των τεσσάρων οχημάτων διερευνώνται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Η διενέργεια προανάκρισης αναμένεται να ρίξει φως στα γεγονότα που προηγήθηκαν της σύγκρουσης, προκειμένου να εξακριβωθεί πώς ακριβώς συνέβη το ατύχημα και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit