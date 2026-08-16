Σύλληψη 35χρονης στην Καλαμαριά για προμήθεια αλκοόλ σε ανήλικους

Το βράδυ του Σαββάτου (15/8), αστυνομικοί του Τμήματος Καλαμαριάς προχώρησαν στη σύλληψη μιας 35χρονης επιχειρηματία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα φέρεται να προμήθευσε αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικους. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που διενεργούν οι αστυνομικές αρχές για την προστασία των ανηλίκων και την αποτροπή της κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά.

Η σύλληψη στην Καλαμαριά και οι πρώτες ενέργειες

Η 35χρονη επιχειρηματίας συνελήφθη στην περιοχή της Καλαμαριάς, μετά από ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη έγινε καθώς φέρεται να προμήθευσε αλκοολούχα ποτά σε επτά ανήλικα άτομα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία των ελέγχων που διεξάγονται από το Τμήμα Καλαμαριάς, με στόχο την τήρηση της νομοθεσίας περί διάθεσης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρησιακές δράσεις τους σε καταστήματα και σημεία όπου παρατηρείται συγκέντρωση ανηλίκων, με την υπόθεση της Καλαμαριάς να αποτελεί μία ακόμη καταγραφή στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων.

Ειδική επιχειρησιακή δράση και εκτεταμένοι έλεγχοι

Την ίδια ημέρα, παράλληλα με τη σύλληψη στην Καλαμαριά, υλοποιήθηκε μια ειδική επιχειρησιακή δράση από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση αυτή ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και διήρκεσε έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, καλύπτοντας εκτεταμένες περιοχές της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, προσήχθησαν και ελέγχθηκαν συνολικά 41 ανήλικοι. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εξονυχιστικοί έλεγχοι σε 6 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων. Στην επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί από διάφορες διευθύνσεις της πόλης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Οι στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία των ανηλίκων

Οι συγκεκριμένες δράσεις εντάσσονται στις ευρύτερες επιχειρήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων. Βασικός στόχος των ελέγχων είναι η πρόληψη της παραβατικότητας που αφορά τους ανηλίκους, αλλά και ο εντοπισμός και η αποτροπή περιπτώσεων στις οποίες ανήλικοι καταναλώνουν ή προμηθεύονται αλκοολούχα ποτά.

Επιπρόσθετα, η δράση είχε ως στόχο τη συλλογή στοιχείων και τη χαρτογράφηση της κίνησης ατόμων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε έκνομες ενέργειες. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό νέων, στοχευμένων παρεμβάσεων σε σημεία όπου παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας.

Εφαρμογή κανόνων και γεωγραφική κάλυψη

Οι αστυνομικές αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην αυστηρότερη εφαρμογή των κανόνων που αφορούν την πώληση και διάθεση αλκοόλ σε παιδιά. Αυτό αποτελεί κεντρικό πυλώνα των επιχειρήσεων, με σκοπό την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε αλκοολούχα ποτά και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε όχι μόνο στην Καλαμαριά, αλλά και στην περιοχή του Χαριλάου, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύτερο φάσμα σημείων συγκέντρωσης ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αστυνομία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τις επιχειρησιακές δράσεις της, με στόχο την πάταξη φαινομένων που θέτουν σε κίνδυνο τη νεολαία και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast