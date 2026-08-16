Ισχυρότατες καταιγίδες και πρωτοφανής βροχόπτωση έπληξαν την Ανατολική Μάνη το απόγευμα του Σαββάτου (15/08/2026), μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, υποδομές και οχήματα.

Ακραία μετεωρολογικά δεδομένα: 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), τα καιρικά φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα:

Ύψος βροχής: Στον μετεωρολογικό σταθμό της Κοκκάλας Μάνης καταγράφηκαν 141 χιλιοστά βροχής σε περίπου 4 ώρες (περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα). Η ποσότητα αυτή είναι σχεδόν δεκαπλάσια από τον μέσο όρο βροχής του Αυγούστου στη Σπάρτη.



Στον μετεωρολογικό σταθμό της Κοκκάλας Μάνης καταγράφηκαν 141 χιλιοστά βροχής σε περίπου 4 ώρες (περίπου 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα). Η ποσότητα αυτή είναι σχεδόν δεκαπλάσια από τον μέσο όρο βροχής του Αυγούστου στη Σπάρτη. Ηλεκτρικές εκκενώσεις: Καταγράφηκαν πάνω από 2.000 κεραυνοί σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων, με τους μισούς να σημειώνονται μεταξύ 16:30 και 17:30, όταν η ραγδαιότητα της βροχής έφτασε στο κορύφωμά της (68 mm σε μία ώρα).



Καταγράφηκαν πάνω από 2.000 κεραυνοί σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων, με τους μισούς να σημειώνονται μεταξύ 16:30 και 17:30, όταν η ραγδαιότητα της βροχής έφτασε στο κορύφωμά της (68 mm σε μία ώρα). Ύψος νεφών: Σύμφωνα με τον δορυφόρο Meteosat-12, οι κορυφές των καταιγιδοφόρων νεφών ξεπέρασαν σε ύψος τα 13 με 14 χιλιόμετρα.

Καταστροφές, απεγκλωβισμοί και τραυματισμός από κεραυνό

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίστηκαν στις περιοχές Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Κοκκάλα, Έξω Νύμφη, Λάγια και Πόρτο Κάγιο:

Επεμβάσεις Πυροσβεστικής : Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί οδηγών που ακινητοποιήθηκαν με τα οχήματά τους σε πλημμυρισμένους δρόμους.



: Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί οδηγών που ακινητοποιήθηκαν με τα οχήματά τους σε πλημμυρισμένους δρόμους. Τραυματισμός από κεραυνό : Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε έμμεσα το αυτοκίνητό της. Παρά τις δυσκολίες προσπέλασης, γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης με τη συνδρομή της Αστυνομίας την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Η υγεία της είναι σε καλή κατάσταση και δεν διατρέχει κίνδυνο.



: Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε έμμεσα το αυτοκίνητό της. Παρά τις δυσκολίες προσπέλασης, γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης με τη συνδρομή της Αστυνομίας την παρέλαβαν και τη μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Η υγεία της είναι σε καλή κατάσταση και δεν διατρέχει κίνδυνο. Μαρτυρίες κατοίκων: Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν εφιαλτικές στιγμές, παρομοιάζοντας την ορμή των νερών που έσπασαν πόρτες σπιτιών με «καταρράκτες» και «θάλασσα» που κάλυψε το οδόστρωμα.