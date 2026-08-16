Ένα επεισόδιο ξυλοδαρμού, με αφορμή μια θέση στάθμευσης, σημειώθηκε στην Πάρο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Το περιστατικό αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ ενός οδηγού ταξί και ενός ηλικιωμένου υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Μετά το συμβάν, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το επεισόδιο στην Πάρο και η αφορμή του

Η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στάθμευσε μία «γουρούνα» της επιχείρησης σε ένα σημείο. Σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, ο συγκεκριμένος χώρος προορίζεται αποκλειστικά για τη στάθμευση των δικών τους οχημάτων, γεγονός που αποτέλεσε την αιτία της διαφωνίας.

Ο ξυλοδαρμός στην Πάρο σημειώθηκε όταν ο υπάλληλος επιχείρησε να σταθμεύσει το όχημα σε αυτόν τον επίμαχο χώρο. Η διαφωνία για τη θέση πάρκινγκ κλιμακώθηκε γρήγορα από λεκτική αντιπαράθεση σε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν αρχικά βαριές εκφράσεις και ύβρεις.

Η συμπλοκή και τα πλάνα του βίντεο

Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί φέρεται να κινήθηκε εναντίον του υπαλλήλου, να τον έπιασε από τον λαιμό και να τον έριξε πάνω σε όχημα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε τον γύρο τους.

Στα ίδια πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνεται παράλληλα ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό ταξί με ένα κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Η ένταση τερματίστηκε έπειτα από την παρέμβαση άλλων παρευρισκομένων, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άνδρες και έβαλαν τέλος στη συμπλοκή.

Η δικογραφία και η ιατροδικαστική εξέταση

Μετά το περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του οδηγού ταξί για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Η δικογραφία αυτή σχηματίστηκε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής, σηματοδοτώντας την έναρξη της νομικής διαδικασίας για την υπόθεση.

Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για την ιατροδικαστική εξέταση του άνδρα που φέρεται να τραυματίστηκε. Η εξέταση αυτή έχει ως στόχο να πιστοποιηθεί η σοβαρότητα και η έκταση των τραυμάτων του. Η σχετική έκθεση αναμένεται να συμπεριληφθεί στη δικογραφία, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του θύματος, πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Η θέση του συλλόγου ταξί Πάρου

Για το επεισόδιο τοποθετήθηκε και ο Σύλλογος Ταξί Πάρου, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Ο Σύλλογος σημείωσε παράλληλα ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει μόνο ένα μέρος του περιστατικού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

«Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού», αναφέρει ο Σύλλογος. Προσθέτει επίσης ότι η αυξημένη επαγγελματική πίεση της θερινής περιόδου «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά». Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε συγγνώμη «εκ μέρους του πρώην συναδέλφου» από τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία, ενώ ο οδηγός ταξί απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου επισημαίνει ακόμη ότι πριν αρχίσει η καταγραφή του βίντεο είχαν προηγηθεί γεγονότα που, κατά τον Σύλλογο, συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης. Αυτά τα γεγονότα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού, όπως αναφέρεται.

Το ευρύτερο ζήτημα στην περιοχή

Σύμφωνα με κατοίκους του νησιού, το περιστατικό συνδέεται και με ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της πιάτσας των ταξί και τη στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως υποστηρίζεται από τους κατοίκους, δεν υπάρχει επαρκής αστυνόμευση στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην αποφεύγονται ανάλογες εντάσεις και διαφωνίες.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast