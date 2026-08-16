Χαλκίδα: Σοβαρός τραυματισμός 78χρονου μετά από πτώση από τον 3ο όροφο πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, όταν ένας 78χρονος άνδρας έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, ο ηλικιωμένος βρέθηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεση κινητοποίηση και διακομιδή στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 78χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Κατάσταση υγείας: Ο άνδρας νοσηλεύεται με πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα.

Έρευνες: Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.