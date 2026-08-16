Φωτιά στη Σκύρο: Μάχη σε δύο μέτωπα με ενισχυμένες δυνάμεις

Μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 2026 στην περιοχή Ατσίτσα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 και, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, πήρε γρήγορα διαστάσεις, καίγοντας πυκνή δασική έκταση και πευκοδάσος.

Οι ισχυροί άνεμοι έχουν διασπάσει την πυρκαγιά σε δύο βασικά μέτωπα, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις. Η κατάσταση στο νησί παραμένει δυναμική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.

Τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο της φωτιάς κινείται προς τον Άγιο Φωκά, στο νότιο τμήμα της πυρκαγιάς. Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται ανατολικότερα, με κατεύθυνση προς τον οικισμό Πεύκο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον Πεύκο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες λόγω των ανέμων. Η εικόνα στο δυτικό τμήμα του νησιού εμφανίζεται καλύτερη, ωστόσο η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται αδιάκοπα.

Ενισχύσεις και δυνάμεις που επιχειρούν

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έφτασαν στη Σκύρο σημαντικές ενισχύσεις από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι δυνάμεις αυτές μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη, ενισχύοντας το προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο.

Συνολικά, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 89 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Την προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν επιπλέον υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Σκύρου, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Εύβοιας, παρέχοντας κρίσιμη υποστήριξη στις επίγειες δυνάμεις.

Εναέριες επιχειρήσεις και συντονισμός

Με το πρώτο φως της ημέρας, στις 16 Αυγούστου 2026, ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις νερού από αέρος. Αρχικά, τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερο απογειώθηκαν για να συνδράμουν στην κατάσβεση.

Στην πορεία, οι εναέριες δυνάμεις ενισχύθηκαν περαιτέρω. Μέχρι στιγμής, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων από αέρος.

Μηνύματα 112 και κίνδυνος πυρκαγιάς

Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εκδόθηκαν μηνύματα από το 112 την 15η Αυγούστου 2026. Συγκεκριμένα, στις 18:15, εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Πεύκο, με κατεύθυνση προς τη Χώρα Σκύρου.

Νωρίτερα, στις 16:31, είχε εκδοθεί μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Φωκάς, με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες. Τόσο χθες, 15 Αυγούστου 2026, όσο και σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, η περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την στην κατηγορία 4.

Πυρκαγιά στην Άνδρο χωρίς ενεργό μέτωπο

Εν τω μεταξύ, μια νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στη νήσο Άνδρο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε σήμερα, 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00 το πρωί.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και πέντε οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά, μετά από περίπου μία ώρα, τέθηκε υπό έλεγχο και είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast