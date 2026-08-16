Το χωριό της Ρούμελης που ξεκίνησε το «αντάρτικο» κατά της προίκας

Πριν από 71 χρόνια, το 1955, δεκαεπτά χωριά της Ρούμελης ξεσηκώθηκαν ενάντια στον θεσμό της προίκας, με αφετηρία τον Άγιο Γεώργιο. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια τοπική επανάσταση ενάντια στην εμπορευματοποίηση της γυναίκας, σε μια εποχή που η επιβίωση στα ορεινά χωριά ήταν ήδη καθημερινός άθλος.

Ο θεσμός της προίκας λειτουργούσε ως οικονομική και ψυχολογική θηλιά μέσα σε ένα περιβάλλον φτώχειας, οδηγώντας σε αισχρές πραγματικότητες που οι κάτοικοι αποφάσισαν να αμφισβητήσουν ανοιχτά.

Η σκληρή πραγματικότητα της προίκας στη Ρούμελη

Το 1955, η ζωή στα ορεινά χωριά της Ρούμελης χαρακτηριζόταν από καθημερινούς αγώνες για επιβίωση. Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον φτώχειας, ο θεσμός της προίκας ασκούσε τεράστια πίεση στις οικογένειες, λειτουργώντας ως μια οικονομική και ψυχολογική θηλιά που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Η γυναίκα αντιμετωπιζόταν συχνά ως ένα οικονομικό βάρος που έπρεπε να «αποκατασταθεί», με αποτέλεσμα ο γάμος να μην έχει ως αφετηρία τον έρωτα ή την προσωπική επιλογή. Αντιθέτως, μετατρεπόταν σε μια στερνή εμπορική συναλλαγή, όπου η αξία της γυναίκας αποτιμόταν σε υλικά αγαθά.

Η αξία της γυναίκας ως εμπόρευμα

Στο πλαίσιο αυτής της εμπορικής συναλλαγής, η αξία μιας γυναίκας καθοριζόταν από την προίκα που μπορούσε να προσφέρει. Αυτή η προίκα αποτιμόταν σε στρέμματα γης, ελαιόδεντρα, ζώα και μετρητά, μετατρέποντας ουσιαστικά τη νύφη σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Αυτή η πρακτική είχε ως συνέπεια την καταστροφή οικογενειών, καθώς οι πατεράδες χρεώνονταν ισόβια προκειμένου να εξασφαλίσουν την προίκα για τις κόρες τους. Νέες γυναίκες μετατρέπονταν σε αντικείμενα διαπραγμάτευσης, αντί να επιλέγουν τον σύντροφό τους με βάση τον έρωτα ή την προσωπική τους επιθυμία.

Η πρωτοβουλία του κοινοτάρχη Κώστα Κίτσου

Μπροστάρης σε αυτή την τοπική επανάσταση κατά της προίκας μπήκε ένας ηλικιωμένος αγρότης και κοινοτάρχης, ο Κώστας Κίτσος. Παρατηρώντας τις καταστροφικές συνέπειες του θεσμού στις οικογένειες, με πατεράδες να βυθίζονται στα χρέη και νέες γυναίκες να γίνονται αντικείμενα διαπραγμάτευσης, πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει τις γύρω κοινότητες.

Η κίνησή του δεν ήταν απλώς μια διαμαρτυρία για τα έξοδα του γάμου. Αποτελούσε μια ευθεία αμφισβήτηση ενός βαθιά πατριαρχικού συστήματος που ανάγκαζε τις οικογένειες να ξεπουλούν τα πάντα για να «ξεφορτωθούν» τη θυγατέρα, αφήνοντας συχνά τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας στην εξαθλίωση και τη φτώχεια.

Το ιστορικό υπόμνημα και η βασίλισσα Φρειδερίκη

Ο Κώστας Κίτσος συνέταξε ένα ιστορικό υπόμνημα, ζητώντας την κατάργηση του θεσμού της προίκας. Σε αυτό το κείμενο, περιέγραφε την προίκα ως «δεσμά» που αλυσοδένουν τις οικογένειες, τονίζοντας τον καταστροφικό της χαρακτήρα για την κοινωνία της Ρούμελης.

Το υπόμνημα στάλθηκε στη βασίλισσα Φρειδερίκη, γεγονός που καταγράφεται ως μία από τις πιο έντονες ιστορικές ειρωνείες της εποχής. Οι απελπισμένοι αγρότες αναγκάστηκαν να επικαλεστούν τη συμπόνια μιας γυναίκας που έχει μείνει στην ιστορία για τον αυταρχικό της ρόλο, τις πολιτικές ραδιουργίες και τη σκληρότητά της. Παρά το παράδοξο του παραλήπτη, η κίνηση αυτή κατάφερε κάτι ουσιαστικό: έσπασε τη σιωπή και έφερε το θέμα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta