Ηλικιωμένη μετέφεραν σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μυλοποτάμου

Στιγμές συγκίνησης και χαράς εκτυλίχθηκαν στο πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, όταν νέοι μετέφεραν μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, για να συμμετάσχει στο γλέντι. Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό, που απαθανατίστηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια. Η ηλικιωμένη φάνηκε να απολαμβάνει με την ψυχή της τη συμμετοχή της, χτυπώντας παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής, καθώς δεν ήθελε να χάσει τη γιορτή του χωριού.

Το ασυνήθιστο περιστατικό στην Κρήτη

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο καταγράφει νέους να μεταφέρουν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι κατάκοιτη, ξαπλωμένη σε μια ξαπλώστρα. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πανηγυριού του Δεκαπενταύγουστου στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Όσοι βρίσκονταν στο πανηγύρι έμειναν άφωνοι βλέποντας αυτή την εικόνα. Οι συμμετέχοντες στο γλέντι σήκωσαν στα χέρια την ηλικιωμένη γυναίκα μαζί με την ξαπλώστρα της και τη μετέφεραν μπροστά στην εξέδρα όπου βρισκόταν το συγκρότημα των τραγουδιστών, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στη γιορτή του χωριού.

Η επιθυμία και η χαρά της ηλικιωμένης

Παρά την κατάκοιτη κατάστασή της και τα κινητικά της προβλήματα, η ηλικιωμένη γυναίκα φάνηκε να διασκεδάζει με την ψυχή της. Σύμφωνα με αναφορές, η ίδια φέρεται να το ζήτησε, καθώς δεν ήθελε να μη συμμετέχει στο πανηγύρι της περιοχής. Η επιθυμία της ήταν να μη μείνει μόνη στο σπίτι την ώρα που όλο το χωριό γιόρταζε.

Το βίντεο την απαθανατίζει να χτυπά παλαμάκια υπό τους ήχους της κρητικής μουσικής. Μέσα σε κλίμα κεφιού, όλοι χτυπούν παλαμάκια στους ρυθμούς της κρητικής μουσικής, μαζί και η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία φαίνεται να απολαμβάνει με την ψυχή της το ξεχωριστό αυτό περιστατικό.

Οι αντιδράσεις και τα σχόλια του κοινού

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια στο διαδίκτυο. Πολλοί σχολίασαν αρνητικά την εικόνα της ηλικιωμένης σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για την κατάσταση.

Ωστόσο, άλλοι χρήστες διευκρίνιζαν ότι η ίδια η ηλικιωμένη το διασκέδαζε και το είχε ζητήσει, καθώς επιθυμούσε διακαώς να μη χάσει τη συμμετοχή της στο πανηγύρι της περιοχής. Αυτή η διευκρίνιση έδωσε μια διαφορετική διάσταση στην αρχική εικόνα.

Το σχόλιο του Κρητικού καλλιτέχνη Πέτρου Μαρούλη

Το βίντεο, το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αναρτήθηκε αρχικά από τον γνωστό Κρητικό καλλιτέχνη, Πέτρο Μαρούλη, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος σχολίασε το περιστατικό με τη χαρακτηριστική φράση: «Αυτά μόνο στις Μαργαρίτες μπορεί να συμβούν….!!».

Το στιγμιότυπο αναδημοσιεύτηκε και από το flashnews.gr, συμβάλλοντας στην ευρεία διάδοσή του. Η ανάρτηση του Πέτρου Μαρούλη και η αναδημοσίευση του βίντεο ανέδειξαν αυτή την ανθρώπινη ιστορία από τις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, προκαλώντας συζητήσεις για την αγάπη και τη φροντίδα προς τους ηλικιωμένους.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos