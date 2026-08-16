Φωτιά στην Άνδρο: μήνυμα του 112 για ετοιμότητα, μάχη στον Κάτω Απρόβατο

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Άνδρο, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μαζί με εθελοντές και ένα ελικόπτερο, επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Εξέλιξη της πυρκαγιάς στον κάτω απρόβατο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, 16 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος της Άνδρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει μια έκταση που περιλαμβάνει αγροτικές και δασικές ζώνες, γεγονός που καθιστά την αντιμετώπισή της ιδιαίτερα απαιτητική.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία για την προσπάθεια περιορισμού του πύρινου μετώπου και την προστασία των γύρω περιοχών. Οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στην μάχη της κατάσβεσης

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Άνδρο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 20 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Μαζί τους βρίσκονται και 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στις επίγειες δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, τις επίγειες δυνάμεις συνδράμει και ένα ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά και εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν πολύτιμη βοήθεια στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών.

Συνδρομή από τον δήμο και τις κοινότητες του νησιού

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, σημαντική είναι και η συνδρομή που παρέχεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, ο δήμος και οι κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου έχουν διαθέσει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Η παροχή αυτής της υποστήριξης είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των μέσων που χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό των επιπτώσεών της. Η συνεργασία όλων των φορέων είναι καθοριστική σε τέτοιες περιπτώσεις.

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων και επισκεπτών

Λόγω της εκδήλωσης και της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού της Άνδρου. Το μήνυμα αυτό αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου.

Στο μήνυμα του 112, το οποίο εστάλη για να παραμείνουν οι πολίτες σε ετοιμότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Πυρκαγιά στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Η Άνδρος σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα

Επισημαίνεται ότι για τη σημερινή ημέρα, 16 Αυγούστου, η Άνδρος βρίσκεται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, το νησί έχει καταταχθεί στην κατηγορία 4, που υποδηλώνει αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπογραμμίζει την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση από όλους, καθώς και την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και των οδηγιών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast