Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σκύρο: εκκενώθηκαν δύο οικισμοί – «Η φωτιά έχει κατέβει στη θάλασσα» λέει ο δήμαρχος του νησιού

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σκύρο, όπου μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8). Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα, εξακολουθεί να μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Λόγω της επικινδυνότητας, δόθηκε εντολή εκκένωσης για δύο οικισμούς του νησιού, με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να καλούνται να απομακρυνθούν.

Ενισχυμένες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη Σκύρο ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνολικά, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 92 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ. Επίσης, στο σημείο επιχειρούν 21 οχήματα και εθελοντές, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η κινητοποίηση από αέρος. Στη μάχη διατέθηκαν 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποίησαν συνεχόμενες ρίψεις νερού μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας. Ένα από τα ελικόπτερα είχε συντονιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις.

Εκκενώσεις οικισμών μέσω μηνυμάτων του 112

Λόγω της φωτιάς που μαίνεται, από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου δόθηκε εντολή εκκένωσης για δύο περιοχές του νησιού, μέσω μηνυμάτων από το 112. Το πρώτο μήνυμα εκδόθηκε λίγο μετά τις 16:30, συγκεκριμένα στις 16:31, και αφορούσε όσους βρίσκονταν στον Άγιο Φωκά. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τις Αχερούνες.

Ακολούθησε νέο μήνυμα από το 112 λίγο πριν από τις 18:30, στις 18:15, αυτή τη φορά για την περιοχή Πεύκος. Όσοι βρίσκονταν εκεί κλήθηκαν να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα Σκύρου. Τα μηνύματα αυτά υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση απομάκρυνση από τις απειλούμενες περιοχές.

Δηλώσεις για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου

Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατέβει σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα». Ο κ. Αντωνόπουλος διευκρίνισε επίσης ότι δεν απειλούνται οικισμοί από την πυρκαγιά.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, τόνισε ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ». Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού, όπου υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Πρόσθεσε ότι η φωτιά βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά.

Συνεχής μάχη υπό αντίξοες συνθήκες

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες για τους πυροσβέστες, καθώς στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με τις ριπές να ξεπερνούν τοπικά τα 7 μποφόρ. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης και καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς και να προστατεύσουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά.

Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου, συνεχίζει να απαιτεί την πλήρη κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού. Η ενίσχυση των δυνάμεων είναι συνεχής, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, παρά τους ισχυρούς ανέμους που δοκιμάζουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast