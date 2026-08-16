Φωτιά στην Άνδρο: συναγερμός και μήνυμα 112, χωρίς ενεργό μέτωπο μετά από μία ώρα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απροβάτου της Άνδρου, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού την Πυροσβεστική Υπηρεσία του νησιού. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί, με τις φλόγες να καίνε κυρίως χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεσή της, ενώ παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μετά από περίπου μία ώρα από την εκδήλωσή της, η πυρκαγιά ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Άνδρο, κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες, οι οποίοι στελέχωσαν μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και πέντε οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν ενεργά και εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις επίγειες δυνάμεις.

Επιπλέον, από αέρος, ένα ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή του Κάτω Απροβάτου και ξεκίνησε να επιχειρεί, συμβάλλοντας στον περιορισμό του μετώπου της φωτιάς. Τη συνδρομή τους παρέχουν επίσης και υδροφόρες, μαζί με μηχανήματα έργου, από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο του δήμου όσο και των κοινοτήτων, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Απροβάτου της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, εκδόθηκε μήνυμα από το 112. Η ενεργοποίηση του συστήματος έγινε στις 08:14 το πρωί, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων αλλά και των πολλών επισκεπτών που βρίσκονται στο νησί.

Το μήνυμα καλούσε τους παραλήπτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, δεδομένης της κατάστασης συναγερμού. Ο ενημερωτικός χαρακτήρας του μηνύματος κρίθηκε απαραίτητος, ειδικά για την τουριστική περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Δύσκολες συνθήκες και μέτρα περιορισμού

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή της πυρκαγιάς χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα δύσκολες, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων. Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, πρόεδρο αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έπνεαν άνεμοι περίπου 7 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο της κατάσβεσης και αύξανε τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Ο ίδιος σημείωσε ότι ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές στην περιοχή βρισκόταν στο επίπεδο 4. Ο κ. Τσίγκας ανέφερε επίσης ότι η φωτιά έκαιγε κυρίως χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια. Ως θετικό στοιχείο, τόνισε το γεγονός ότι δεν υπήρχε κοντά δασική έκταση που θα μπορούσε να επηρεαστεί. Έχουν ήδη δημιουργηθεί ζώνες πυροπροστασίας τόσο από τα πεζοπόρα τμήματα όσο και από τα οχήματα, με όλες τις δυνάμεις να έχουν επικεντρωθεί στην προσπάθεια να περιοριστεί η πυρκαγιά.

Προστασία των οικισμών

Η παρουσία οικισμών στην ευρύτερη περιοχή του Κάτω Απροβάτου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έθεσε σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Για την αποτροπή τυχόν ζημιών σε κατοικίες και περιουσίες, οχήματα της Πυροσβεστικής τοποθετήθηκαν προληπτικά στους γύρω οικισμούς.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, αυτό το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για την προστασία των κατοίκων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν με αμείωτη ένταση, με βασικό στόχο να περιορίσουν πλήρως το μέτωπο της πυρκαγιάς, πριν αυτή επηρεαστεί περαιτέρω από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader