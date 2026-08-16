Για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατηγορείται οδηγός ταξί στην Πάρο, ο οποίος ενεπλάκη σε επεισόδιο με εργαζόμενο σε τοπική επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ενώ παράλληλα δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του τραυματισμένου άνδρα. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιοποιήθηκε, οδήγησε στην άμεση απόλυση του οδηγού από τον εργοδότη του.

Το περιστατικό και η αφορμή της έντασης

Το επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη (13/8) στην πιάτσα ταξί της Πάρου. Αφορμή για την ένταση φέρεται να ήταν η στάθμευση μιας «γουρούνας» της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε χώρο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους. Η διαφωνία για τη θέση πάρκινγκ κλιμακώθηκε γρήγορα.

Οι δύο άνδρες αρχικά βρέθηκαν σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, ανταλλάσσοντας βαριές ύβρεις. Η αντιπαράθεση αυτή οδήγησε στη συνέχεια σε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια.

Η συμπλοκή όπως καταγράφηκε στο βίντεο

Η συμπλοκή των δύο ανδρών καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας. Στα πλάνα διακρίνεται αρχικά ο οδηγός ταξί να κατευθύνεται προς τον υπάλληλο της επιχείρησης ενοικίασης οχημάτων, να τον αρπάζει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στη «γουρούνα». Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται επίσης ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό με το κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

Η ένταση τερματίστηκε έπειτα από την παρέμβαση ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι επενέβησαν και χώρισαν τους δύο άνδρες, βάζοντας τέλος στη συμπλοκή. Ο Σύλλογος Ταξί Πάρου, σχολιάζοντας το περιστατικό, σημείωσε ότι το βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει μόνο μέρος όσων συνέβησαν, προσθέτοντας ότι πριν αρχίσει η καταγραφή του είχαν προηγηθεί γεγονότα που συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού.

Οι νομικές εξελίξεις και η απόλυση του οδηγού

Οι εξελίξεις ήταν άμεσες μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων του επεισοδίου. Σε βάρος του οδηγού ταξί, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Παράλληλα, δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση του άνδρα που τραυματίστηκε, προκειμένου να αποτυπωθεί η έκταση και η σοβαρότητα των τραυμάτων του. Η σχετική έκθεση αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία, η οποία στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο εργοδότης του οδηγού ταξί ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη λύση της συνεργασίας τους, καταδικάζοντας το περιστατικό. Δήλωσε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν αντιπροσωπεύουν ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των ταξί στην Πάρο. Ο οδηγός εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου τρία χρόνια και, σύμφωνα με τον εργοδότη του, σε αυτό το διάστημα δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά. «Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε ο ίδιος μετά το περιστατικό.

Η αντίδραση του συλλόγου ταξί Πάρου

Για το επεισόδιο τοποθετήθηκε και ο Σύλλογος Ταξί Πάρου, ο οποίος καταδίκασε απερίφραστα κάθε μορφή βίας. Σημείωσε ότι «τέτοιες συμπεριφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί του νησιού». Ο Σύλλογος προσέθεσε ότι η αυξημένη επαγγελματική πίεση της θερινής περιόδου «σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία ή άλλοθι για πράξεις βίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ζήτησε, μάλιστα, συγγνώμη «εκ μέρους του πρώην συναδέλφου» από τον άνδρα που δέχθηκε την επίθεση, την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία. Επίσης, επανέλαβε την επισήμανση ότι πριν αρχίσει η καταγραφή του βίντεο είχαν προηγηθεί γεγονότα που, κατά τον Σύλλογο, συνέβαλαν στην κλιμάκωση της αντιπαράθεσης και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για την πλήρη αποτύπωση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis